Amb 19 anys i la seva veu ja ha rectaptat més de 25.00€ per lluitar contra el càncer infantil

"Vaig donar un cop a la taula i, de sobte, vaig vendre 400 entrades en un mes", explica la Rocío Soler, una noia de 19 anys que ha unit les seves dues passions, el voluntariat i la música, per recaptar diners per la investigació del càncer infantil. La Rocío va engegar l'any passat la iniciativa del Concert Benèfic Luces Solidarias, amb el qual va aconseguir 7.800 euros venent totes les entrades, i que celebra, el dilluns vinent, la segona edició a l' Auditori de Barcelona. Aquest any esperen superar la xifra de 15.000 euros amb la venda d'entrades i les donacions a través de la seva web oficial.

La Rocío, que aleshores tenia només 18 anys, va començar a fer voluntariat a l' Hospital Sant Joan de Déu al mateix temps que feia el primer any de la carrera de música al Conservatori del Liceu. " No era conscient de tot allò. No coneixia cap nen amb càncer ni cap amic, cosí o conegut amb algú en aquesta situació. Quan vaig veure com vivien les famílies d'aquests nens, que deixaven la feina i ho deixaven tot pels seus fills, que potser trigaven anys a sortir de l'hospital o directament no ho feien, vaig decidir que havia de posar el meu granet de sorra" explica a l'ARA la Rocío.

A partir d'aquí va posar en marxa el seu primer Concert Benèfic Luces Solidaras, en què va vendre les 400 entrades de l'Auditori del Liceu i va recaptar 7.800 euros, que va destinar al Laboratori d'Investigació de Càncer Infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu. "La gent estava encantada, suposo que els devia fer gràcia que una nena fes un concert, però va funcionar! Estava al·lucinada i en xoc, era felicitat pura. 7.800 euros són molts diners, pocs per la lluita contra el càncer, però molts per ser una nena de 18 anys", recorda.

Entrades esgotades

Aquest any han venut totes les entrades, 600 localitats, nou dies abans del concert. Aquest cop, es farà a l'Auditori de Barcelona el proper dilluns 20 de març a les 20:30 hores. El preu de les entrades va des dels 15 euros fins als 25 euros, a més hi ha una 'Fila 0' perquè la gent pugui fer les seves donacions tot i no poder comprar l'entrada. "Sempre hi ha qui es desperta tard i veu que ja no queden entrades. Molta gent em demanava un número de conta bancària per fer transferències, així que vaig fer la Fila 0 i vaig posar el número al web perquè tothom qui vulgui pugui donar el que creguin oportú" deia la Rocío.

" Vam començar des de zero, no teníem diners, no podíem ni comprar un domini web. Ara tenim 24.000 € recaptats a Luces Solidarias que ens permeten finançar una beca d'un any per la investigació contra el càncer infantil", deia la Rocío. La jove, que amb només 19 anys i sense l'ajuda de ningú va alçar un projecte que cada cop mou més diners, explica que al cap i a la fi " és més important la il·lusió que el talent, quan trobes alguna cosa que et motiva i et fa il·lusió has de lluitar-ho fins al final".