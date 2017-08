"Si la seva ideologia és la mort, la nostra, una aposta decidida per la vida"

La ciutadania ha rebutjat massivament el terrorisme aquest dissabte al centre de Barcelona, ben a prop d'on fa poc més d'una setmana el jihadisme va acabar amb la vida de 13 de les 15 persones que van ser assassinades en els atemptats. "No tinc por" ha estat el crit unànim amb el que s'ha iniciat i ha finalitzat una marxa per la pau i contra la intolerància en què, segons la Guàrdia Urbana, han participat mig milió de persona. Els aplaudiments, però també els xiulets -en especial contra el rei Felip VI per la seva relació amb la monarquia saudita- han estat el leitmotiv d'una manifestació que ha començat als Jardinets de Gràcia a les sis de la tarda i ha acabat una hora després a la Plaça de Catalunya.

L'actriu Rosa Maria Sardà i la portaveu de la fundació Ibn Battutta, Míriam Hatibi, han estat les encarregades de dirigir-se a la multitud des de l'escenari de la plaça de Catalunya. "Els que som avui aquí hem vingut per cridar ben fort i amb una sola veu: No tinc por!". Amb les autoritats en un segon pla durant tota la manifestació, el manifest s'ha centrat en el condol i la solidaritat amb les víctimes dels atemptats i amb les seves famílies i amics. "Si la seva ideologia és la mort, la nostra és una aposta decidida per la vida", han llegit Sardà i Hatibi adreçant-se als terroristes.

Els cossos de seguretat, els d'emergència, els bombers, els metges i infermeres, els serveis socials i els treballadors públics també han tingut el reconeixement per la seva tasca "que ha permès salvar vides, arriscant en molts casos la pròpia". També "els taxistes, els comerciants que van donar refugi als que fugien, o tots aquells que van omplir els hospitals per donar sang han demostrar que som una societat solidària i amb la determinació de viure en pau i en comunitat". Els aplaudiment d'agraïment han estat constants durant tot el recorregut cap als servidors públics.

La manifestació de Barcelona no s'ha oblidat de les persones que rebutgen la violència a Nairobi, Manchester, Paris, Bagdad, Brussel·les, Nova York, Berlin i Kabul, ciutats que també han patit el cop del terrorisme o que no han deixat de patir-lo."No aconseguiran dividir-nos, perquè no estem sols. Som milions de persones els que rebutgem la violència i defensem la convivència".

Uns versos de Federico García Lorca i Josep Maria de Sagarra sobre la Rambla i el Cant dels Ocells de Pau Casals han acomiadat l'emotiu homenatge a les 15 persones que van ser assassinades la setmana passada a Barcelona i Cambrils. I, per acabar, de nou, el crit unànime que la ciutadania ha fet seu des del primer minut després de la bàrbarie: "No tenim por! No tenemos miedo! We are not afraid! Ma Kan Khafush!"

Les autoritats no han intervingut en l'acte final a la plaça de Catalunya, però sí que ho han fet en una recepció prèvia als integrants de la capçalera principal, a l'Ajuntament de Barcelona. "La ciutat necessita donar-vos les gràcies, igual que la resta del país", ha afirmat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també ha volgut destacar que l'excel·lent resposta ciutadana a la barbàrie terrorista. "Hem donat un missatge de confiança i seguretat", ha reblat.

Puigdemont ha assegurat que "la ferida que es va produir en la nostra societat perdurarà però l'agraïment també ho farà", i ha recalcat que "el terrorisme es combat amb civisme". Millo ha destacat la seva professionalitat i "autèntica vocació de servei", i també ha volgut deixar clar que “només hi ha una manera de lluitar contra el terrorisme, que és tots junts". "La unitat és la nostra força davant aquesta xacra", ha afegit Millo.

També abans de l'inici de la manifestació al passeig de Gràcia, centenars de persones han participat en una concentració convocada per 170 entitats contràries a la presència de determinades autoritats, com el rei Felip VI. Diversos participants han mostrat cartells amb el lema "Les seves guerres, els nostres morts" i David Karvala, portaveu de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme, ha lamentat que "els que fomenten la islamofòbia i les guerres vinguin a plorar avui". Aquesta manifestació alternativa s'ha unit després a la marxa principal.

A Ripoll, on vivien la majoria dels membres del grup terrorista, més de 2.000 persones han participat en una concentració sota el lema ‘Ripoll per la pau, un pas endavant’. La germana de Moussa Oukabir, un dels abatuts a Cambrils, ha fet un discurs visiblement afectada: "Els musulmans que vivim a Ripoll i a Catalunya només podem donar les gràcies". "Hem de treballar totes i tots junts perquè no torni a passar mai més", ha assegurat: "Hem de treballar perquè els nostres joves catalans i musulmans no abracin ideologies perverses, que no tenen res a veure amb la religió musulmana".