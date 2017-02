Cap de setmana amb més sol que núvols

L'absència de canvis importants de temps fa que la boira a poc a poc guanyi protagonisme, aquest matí la mala visibilitat s'ha escampat per la C atalunya Central, el Vallès, el Gironès, l' Empordà i per punts de la vall de l'Ebre. A l' aeroport de Girona la visibilitat s'ha reduït fins als 150 metres a dos quarts de vuit del matí, avui en molts casos la boira ha estat més espessa que ahir.

Un cop desfeta la boira avui quedarà un dia amb cel clar arreu. El cap de setmana no hi haurà canvis importants, però sí que augmentaran els núvols en algunes comarques. Demà serà un dia força ennuvolat en molts punts del Pirineu i el cel quedarà més enterbolit a la meitat nord de Catalunya. Diumenge els núvols es concentraran sobretot a l' Empordà i en algunes c omarques del sud, i tant en un dia com en l'altre els bancs de boira tornaran a ser presents a primera hora. Els núvols més espessos es concentraran al sud del País Valencià, però en aquest sector no hi haurà les pluges importants que els mapes del temps semblaven dibuixar fa alguns dies.

Les temperatures variaran poc els dies vinents, al migdia seran una mica més baixes que avui a la meitat nord, el canvi es notarà sobretot en àmbits com l'Empordà i la Catalunya del Nord, on diumenge hi haurà 3 o 4 graus menys que avui. A primera hora, en canvi, l'ambient serà lleugerament més suau.

A llarg termini es prepara una setmana que ve amb poques opcins de pluja i neu, el més probable és que el temps es mantingui estable i amb molt de sol. Entre dimarts i dimecres l'ambient serà més primaveral que els últims dies, però el més probable és que globalment les temperatures de la sertmana s'assemblin bastant a les dels últims dies.