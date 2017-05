Tempestes localment fortes abans d'un cap de setmana més fresc

Aquest dijous ha començat amb pocs núvols en general, però acabarà amb una tongada de ruixats i tronades que afectarà la majoria de comarques. A partir del migdia els xàfecs aniran avançant d'oest a est i al vespre arribaran també fins a les comarques de Girona. Caldrà estar atents a possibles aiguats sobtats, alguns dels ruixats descarregaran amb força i fins i tot aniran acompanyats de calamarsa o pedra. Això passarà sobretot al Pirineu i Prepirineu, però també a Ponent i a la Catalunya Central és possible que hi hagi tempestes fortes.

De matinada els ruixats s'aniran allunyant i demà ens quedarà un d ia encara insegur al nord i a l'est. En moltes comarques de Girona i al Pirineu els intervals de núvols s'hi combinaran amb les clarianes, i a l a tarda es repetiran alguns ruixats més puntuals. Sobretot afectaran comarques com la Garrotxa, el Ripollès i Osona, però s'acabaran estenent per més sectors de muntanya i fins i tot arribaran més aïlladament a punts de la Costa Brava.

El cap de setmana el temps serà més tranquil, dissabte quedaran intervals de núvols en àmbits com el Vallès, la Selva i el Maresme, però en general farà sol. Diumenge arribaran bandes de núvols prims que enterboliran el cel en moltes comarques, però no plourà.

La temperatura caurà clarament en l'inici del cap de setmana. Demà en molts indrets hi haurà entre 3 i 6 graus menys que avui, només a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre el mestral mantindrà el termòmetre en valors similars als dels últims dies. Diumenge l'ambient serà més càlid, i l'inici de setmana que ve tornarà a estar marcat per temperatures altes per la l'època, molt similars a les d'avui.

Aquesta nit la cota de neu arribarà baixar fins als 1500 metres al nord del Pirineu. Al vespre, un cop passat el front, el vent bufarà amb ratxes fortes a l'Ebre, cops que a última hora d'avui podrien arribar als 100 km/h. La tramuntana també es deixarà sentir amb ganes al nord de la Costa Brava fins dissabte al matí.