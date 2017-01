Una onada de fred llarga i intensa ens afectarà a partir del cap de setmana

Avui ens visita una massa d'aire més càlid que ha fet que aquest matí la temperatura fos en general més alta que ahir, a primera hora els termòmetres només han marcat valors clarament més baixos que ahir ens els indrets on ahir hi feia vent i avui no. Al migdia en molts indrets hi haurà de 2 a 4 graus més que ahir, màximes per sobre dels 15 graus en molts casos, en el que serà sens dubte el migdia més agradable de la setmana. En general avui farà sol, però el pas d'un front mantindrà el cel enterbolit al nord. A última hora nevarà de forma feble al nord del Pirineu.

La sensació d'avui poc tindrà a veure amb el que ens espera els dies vinents. Demà les temperatures ja seran de 2 a 5 graus més baixes que avui, i quan arribi diumenge aquesta baixada ja serà d'entre 7 i 15 graus. Els pròxims dies ens visitarà una onada de fred, que per llargada i intensitat serà molt probablement la més important des del fred siberià que ens va afectar al voltant de la Candelera, el 2012.

Una situació de baixes temperatures i vent que s'allargarà com a mínim durant la primera meitat de la setmana que ve, i probablement tendeixi a remetre molt lentament durant l'últim tram del gener. El vent acompanyarà l'arribada del fred, un fet que pot evitar que els termòmetres s'ensorrin de forma excessiva a les nits, però tot i això cal esperar temperatures de -20º a les cotes altes del Pirineu, mínimes al voltant dels -10º a les valls de la serralada, valors per sota dels -5º a la majoria de comarques interiors i glaçades fins a la costa.

El vent tindrà especial incidència demà i diumenge. Demà al matí bufarà amb ratxes fortes especialment en moltes comarques de la meitat sud de Catalunya. Diumenge, els cops de més de 50 km/h podrien afectar la majoria de comarques, i les ratxes més fortes en aquest cas s'esperen al Pirineu i a l' Empordà.

Neu a cotes baixes?

El cap de setmana les nevades seran abundants al nord del Pirineu, però fora d'aquest àmbit només demà al matí hi haurà algunes precipitacions en diferents comarques de Girona, concentrades sobretot a primera hora. Amb els mapes d'avui no hi ha cap dia de l'onada de fred en què la probabilitat de precipitacions sigui elevada, però entre dilluns i dimarts el temps s'entreveu més insegur a l'est, caldrà veure cap on es decanten les pròximes actualitzacions dels mapes del temps. On sí que hi haurà precipitacions el cap de setmana és a les Balears, on diumenge la cota de neu podria acostar-se fins i tot a nivell de mar. El fort vent farà difícil que la temperatura baixi prou, però les calabruixades o ruixats puntuals de neu hi seran bastant probables. Dilluns i dimarts es podrien repetir les nevades a cotes baixes a l'arxipèlag.

540x306 Baixada de temperatura prevista entre avui i diumenge