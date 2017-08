“Com si ve la policia del Vaticà, però vull marxar de vacances”

“A mi m’és igual si són els Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil o la policia del Vaticà, però s’ha d’acabar amb les cues als controls de seguretat: nosaltres tenim dret a marxar de vacances”, exclamava enfadat Josep Lluís Garcia, un dels viatgers que esperaven ahir a les cues de seguretat de l’aeroport de Barcelona, en la quarta jornada parcial de vaga dels vigilants en els controls de seguretat. Garcia feia aquest retret després que el govern espanyol anunciés que havia reforçat els controls amb la presència de més guàrdies civils. Encara que, segons el personal d’informació de l’aeroport, no semblava que n’hi hagués molts més que en altres dies.

“Aquests últims dies s’han perdut molts vols i els passatgers venen aquí a reclamar i ni nosaltres ni les companyies podem fer-hi res”, explicava una de les treballadores del mostrador d’informació general. “Potser hi ha més guàrdies civils, però no crec que serveixi per reduir les cues”, afegia. De fet, la feina de la policia no substituïa la del personal de seguretat en vaga.

I és que, després de dues setmanes de llargues estones d’espera als controls de seguretat -a causa de les aturades parcials i la vaga de zel-, els passatgers, com Garcia, es mostraven cansats amb la situació. “Hem seguit amb atenció les informacions que sortien per saber què havíem de fer per no perdre el vol. Els vigilants tenen dret a queixar-se, però els governs, tant l’espanyol com el català, haurien d’haver buscat una solució fa dies”, criticava Toni S., que també esperava. “Treballo durant tot l’any, cobro un sou limitat i tinc dret a moure’m sempre que pugui, per això aquesta vaga no és justa”, continuava.

En canvi, Isabel Sáez viatjava a Johannesburg i s’ho prenia amb filosofia: “Tothom té dret a fer vaga, si hem d’esperar, esperarem”. El mateix pensava José María M.: “Hi ha hagut molt rebombori mediàtic total per 40 minuts de cua. No crec que n’hi hagi per tant”.

Reacció del personal

Encara que el personal que treballa a l’aeroport no es mulla sobre la vaga, en alguns casos sí que han hagut d’intensificar la seva feina. És el cas dels informadors de les cues de seguretat d’Aena, que, per intentar minimitzar l’espera als passatgers, s’encarreguen de redistribuir-los pels diferents controls de seguretat. “Hi ha filtres que no estan tan plens com el general. Si veiem que hi ha famílies amb nens o passatgers que perden el vol, els acompanyem en un altre filtre menys col·lapsat”, explicava una de les encarregades de redirigir els viatgers. Tot i així, recordava que a l’estiu, amb vaga o sense, “sempre hi ha molta feina”.

Pel que fa a les companyies aèries, en la majoria dels casos declaraven que no poden fer res pels viatgers que perden el vol. Encara que, després de tants dies, reconeixien “la previsió” dels clients. Vueling és l’única companyia que va voler parlar amb aquest diari per explicar que als viatgers que han perdut els vols els n’han buscat un altre sense recàrrec.