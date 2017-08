El policia belga va demanar al mosso d'esquadra "com més informació millor" de l'imam de Ripoll

El correu electrònic que un policia de Vilvoorde, Bèlgica, va enviar el 2016 a un mosso d'esquadra sol·licitava si era possible fer una recerca sobre Abdelbaki es Satty, que volia treballar d'imam en aquesta localitat: "Com més informació puguis compartir sobre aquest individu, millor!". El correu, al qual ha accedit Efe, va ser enviat el gener de l'any passat, quan el suposat cervell de la cèl·lula terrorista dels atemptats de Barcelona i Cambrils buscava feina a Vilvoorde com a imam, encara que tenia plantejat tornar a Catalunya al febrer. Aquesta petició d'informació, que no era oficial i tenia un caràcter informal, procedia d'un policia de Vilvoorde amb responsabilitats en l'àmbit de la proximitat.

La petició la va enviar el gener del 2016 al correu electrònic particular d'un mosso d'esquadra a qui havia conegut uns mesos abans en unes jornades. "Volia demanar-te si hi ha la possibilitat de fer una recerca sobre una persona que vol treballar aquí, a Vilvoorde, com a imam. Al fitxer adjunt hi trobaràs la seva identitat. Sé que s'està plantejant anar a Barcelona al febrer i que està casat allà. Com més informació puguis compartir sobre aquest individu, millor!", indicava el policia belga en el seu missatge, amb relació a la seva petició d'informació sobre Abdelbaki es Satty.

El policia belga, que va enviar el missatge al correu electrònic personal del mosso, concloïa la seva petició d'informació de forma informal, amb un afectuós comiat: "Espero tenir notícies teves molt aviat. Moltes gràcies, sènior ;-). Salutacions". Després de rebre aquest correu, el mosso va buscar a la base de dades de la policia catalana, en la qual no constava cap dada sobre l'imam. Per això, en la resposta al seu col·lega, va especificar que no els constava res d'Es Satty, que va morir la setmana passada en l'explosió de la casa d'Alcanar on la cèl·lula preparava els explosius per atemptar a Barcelona.

Tot i això, al correu electrònic de resposta el mosso va detallar que hi havia una persona amb el mateix cognom que l'imam, Mustafa es Satty, que havia estat investigat el 2006 en una operació contra el jihadisme en una mesquita de Vilanova i la Geltrú.