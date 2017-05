La Generalitat acusa de "sabotatge" el govern espanyol per les cues al Prat

La Generalitat eleva el to de les crítiques contra el govern espanyol pel col·lapse de les darreres setmanes al control de passaports de l'aeroport del Prat. La portaveu del Govern, Neus Munté, ha acusat l'Estat de "sabotatge i boicot premeditat" a l'aeroport que porta setmanes sotmetent els viatgers a llargues cues de fins a tres hores per passar aquest tràmit.

El Govern ha convocat a una reunió el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i la directora del Prat, Sonia Corrochano, així com representants de l'Ajuntament i la Cambra de Comerç per valorar la situació de "deixadesa" i "incompetència". "No és un incident puntual i quinze dies després no s'ha pres cap de les mesures necessàries", ha insistit la consellera de la Presidència.

L'executiu ha instat a Millo a demanar perdó en nom del govern espanyol i, si no es veu capaç de resoldre-ho, que entregui les claus a la Generalitat per a poder-ho gestionar millor. Munté ha lamentat que la gran feina feta per "prestigiar" l'aeroport del Prat es posi en risc per la "incompetència" del ministeri i amb el "silenci còmplice" de l'Ajuntament.