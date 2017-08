Tot el que sabem sobre l'atemptat de Barcelona

1. Dos atacs

El primer, al cor de Barcelona. Un home al volant d'una furgoneta blanca va envestir la multitud del passeig central de la Rambla ahir a les 16.50 h i va circular 550 metres fent esses amb la intenció d’atropellar tantes persones com fos possible. Segons les últimes informacions d'Interior, hi ha 13 morts i un centenar de ferits.

El segon atemptat s'ha produït a la 1 d'aquesta matinada al passeig Marítim de Cambrils. Cinc homes joves han atropellat i ferit set persones fins que el cotxe ha bolcat. Llavors, els atacants han sortit del vehicle amb el que semblaven explosius enganxats al pit, que s'ha confirmat que eren falsos. Els Mossos han mort a trets quatre dels presumptes terroristes i han ferit el cinquè de gravetat. L'home també ha acabat morint, tres hores després. Pel que fa als ferits, un es troba en estat crític, un altre en estat greu i la resta tenen ferides de poca importància.

El servei d'emergències ha confirmat que la mort d'una dona que estava crítica a causa de l'atemptat de Cambrils. Són, per tant, 14 les víctimes mortals en els dos atacs a Catalunya, més els cinc atacants de Cambrils.

IMPORTANT @salutcat CONFIRMA MORT DONA CRÍTICA ingressada a Joan XXIII

La xifra de morts en atemptats #Barcelona i #Cambrils és de 14 — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 18 d’agost de 2017

2. Tot comença a Alcanar

L'origen dels atemptats podria ser a Alcanar, segons la hipòtesi policial. Els Mossos vinculen els atacs amb les dues explosions que ahir al matí van tenir lloc en aquest municipi del Montsià. El fet que a la casa on es va produir la deflagració s'hi trobessin una vintena de bombones de butà era una de les bases d'aquesta hipòtesi, però s'ha confirmat que l'accident es va produir a causa d'explosius i no del butà. Així ho ha confirmat l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, a la premsa, segons informa Roser Royo.

La hipòtesi dels investigadors indica que la intenció inicial dels terroristes era actuar amb explosius a Barcelona, però l'explosió accidental a Alcanar els hauria obligat a refer els plans i improvisar l'atropellament massiu.

3. Tres detinguts

Fins ara s'han detingut tres persones, dos a Ripoll i una a Alcanar. El primer, Driss Oukabir, va ser arrestat a Ripoll després de ser identificat per una patrulla de seguretat ciutadana. La seva documentació, que va aparèixer al lloc de l'atac, es va fer servir per llogar una furgoneta a Santa Perpètua de Mogoda. Driss va afirmar que feia dies que la seva documentació havia desaparegut i va negar haver estat l'autor de l'atemptat. També a Ripoll, aquest divendres al matí s'ha detingut un altre home d'uns 30 anys i amic de Driss. De fet, els Mossos estan fent aquest matí diferents escorcolls en pisos de Ripoll i en el marc d'aquesta operació no es descarta que hi pugui haver més detinguts.

Els Mossos també van arrestar a Alcanar un ciutadà de Melilla que va resultar ferit en l'explosió en una casa per acumulació de gas en descobrir la connexió d'aquest fet amb l'atemptat de Barcelona. Segons els Mossos, els inquilins estaven preparant explosius amb diverses bombones de butà.

A banda d'aquestes tres persones detingudes i de Moussa Oukabir, a qui s'està buscant, també hi ha la implicació dels cinc terroristes abatuts a Cambrils. Els atacants portaven cinturons amb explosius que finalment s'ha comprovat que eren falsos. A Cambrils, els Mossos van abatre cinc homes que han atropellat set persones amb el vehicle en què viatjaven.

Encara hi hauria una desena persona implicada, que és el mort en l'explosió a Alcanar dimecres a la nit.

Per buscar el fugitiu, els Mossos estan analitzant centenars de vídeos públics i privats de la zona on ahir es va produir l'atemptat, sobretot el de la cafeteria d'un hotel proper a La Rambla. En aquest vídeo hi apareixeria una persona que s'assembla a Moussa Oukabir, que també portava una samarreta amb ratlles blaves i fa 1,70 metres d'alçada.

4. La reivindicació de l'atemptat per part de l'Estat Islàmic

El grup terrorista Estat Islàmic (EI) va reivindicar el macabre atemptat a través de l’agència de notícies Amaq. L'atemptat a la Rambla de Barcelona és el vuitè que es produeix en poc més d'un any a Europa en forma d'atropellament massiu. El primer atac d'aquest tipus va ser el de Niça, el juliol del 2016, on van morir 84 persones. Berlín, Jerusalem, Londres, Estocolm i París també han sigut escenari d'atacs similars des de llavors.

L'Audiència Nacional ha obert diligències per investigar l'atemptat: en concret, el jutge d'instrucció número 4, Fernando Andreu, en funcions de guàrdia.

5. Les víctimes: 14 morts i més d'un centenar de ferits

Les autòpsies a les víctimes mortals en l'atemptat ja s'han acabat, i se'ls han pres mostres d'ADN. Ara els forenses de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya comencen a identificar les víctimes mortals . Se'ls farà un estudi dental, a l'espera que arribin els familiars per tal de prendre'ls mostres de saliva que ajudin a confirmar oficialment la identitat de les víctimes, mitjançant una prova d'ADN.

La primera víctima identificada és F.L.R, de 60 anys i nascut a Lanteira (Granda), però que fa anys que viu a Rubí. També s'ha mort el fill de la neboda d'aquest home, un menor de tres anys i també veí de Rubí.

A més, se sap que tres morts serien d'origen alemany i un de belga , segons expliquen mitjans d'aquests dos països. Fins ara, però, les autoritats catalanes no han confirmat les nacionalitats de les persones mortes.

No obstant això, Puigdemont ha confirmat que hi ha víctimes de 20 nacionalitats diferents, encara que la majoria són francesos. França ha informat que almenys 26 ciutadans del seu país han resultat ferits en l'atemptat de Barcelona.

A més, Colòmbia ha informat fins ara que un ciutadà colombià ha resultat ferit i no ha pogut localitzar-ne un altre. També se sap que quatre australians van quedar ferits, un d'ells de gravetat, mentre que una altra ciutadana està desapareguda, han informat avui fonts oficials.

D'entre els ferits a Barcelona, 15 estarien en estat molt greu, 23 en estat greu greu i 48 en estat lleu. Pel que fa als set ferits a Cambrils, una de les víctimes estaria en estat crític, i l'altra greu.

6. Els fets de la Diagonal

Cap a les sis de la tarda d'aquest dijous, un home es va saltar el control policial muntat a la sortida de Barcelona per la Diagonal, i ho va fer de manera violenta, fins al punt que va envestir una policia que hi participava i li va trencar un turmell. En un primer moment tothom va pensar que es tractava d'algú relacionat amb l'atac terrorista. Els agents van perseguir el conductor i li van disparar alguns trets, però no el van poder aturar. Quan van arribar al vehicle, ja al terme municipal de Sant Just Desvern, van trobar un home ensangonat i mort al seient del darrere, mentre que tot apunta que el conductor havia fugit a peu. Finalment s'ha aclarit que el mort no va ser víctima dels trets de la policia, sinó d'un misteriós apunyalament que ara s'investiga de manera independent.

7. La solidaritat

La por i el nerviosisme per l'atemptat van donar pas aquest dijous a una onada de solidaritat a Barcelona. La gent es va bolcar a atendre els ferits i els seus familiars, ja fos fent cua per donar sang o obrint casa seva per a qui ho necessités. Taxistes i hotels van oferir els seus serveis gratuïts. Els treballadors d'Eulen han ajornat la vaga a l'aeroport del Prat com a mostra de condol per a les víctimes, igual que els de les ambulàncies de Girona. Aquest divendres a les 12.00 h s'ha convocat una concentració contra l'atemptat a la plaça de Catalunya.

8. Informació de servei

A hores d'ara, el transport urbà de Barcelona funciona amb normalitat, però TMB ha informat que a les 8.45 h es tancaran les estacions Liceu (L3) i Catalunya (L1 i L3) i els trens no hi pararan, per motius de seguretat. També s'han registrat afectacions als serveis d'autobús de Barcelona: les línies que baixen per la Rambla es desvien cap a Via Laietana.

Renfe ha informat a les 8.30 h que s'ha interromput el pas de trens de Rodalies entre Sitges i Castelldefels. Un tren que cobria la línia de Tortosa a Barcelona ha estat retingut a l'estació de Garraf durant 25 minuts a petició de Renfe per permetre l'actuació dels Mossos, que han estat alertats davant l'actitud "agressiva i sospitosa" d'un passatger. El comboi s'ha parat durant 25 minuts, però ha reprès la marxa a les 8.18 h. Els Mossos no han confirmat si l'home ha estat detingut o no.

L'aeroport de Barcelona acollirà un espai per atendre els familiars de les víctimes i els ferits de l'atemptat on hi haurà personal dels Mossos d'Esquadra, la Creu Roja de Catalunya i Protecció Civil.

9. La reacció de les autoritats

Els governs català i espanyol han decretat tres dies de dol a tot el país. Des del punt de vista polític, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el del govern espanyol, Mariano Rajoy, van posar fi a setmanes d’incomunicació parlant per telèfon minuts després de l’atemptat. També ho van fer la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i el seu homòleg al Govern, Oriol Junqueras. Tot i que Rajoy i Santamaría van traslladar-se al vespre a Barcelona, els gabinets de crisi de la Generalitat i del govern espanyol es van reunir per separat. Tant Puigdemont com Rajoy van destacar que la coordinació entre els diferents cossos de seguretat havia funcionat. “Tenim la capacitat i la voluntat que un element clau com és la coordinació funcioni perfectament. No hi ha hagut cap error: ha sigut una resposta professional, serena, i coordinada”, va remarcar Puigdemont, una tasca que, va afegir, queda al marge de tota polèmica política: “Això no va de nacionalitats ni d’idees”. Puigdemont va presidir el gabinet de crisi de la Generalitat, amb el Govern en ple i flanquejat per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

El cap de l’executiu espanyol va posar l’accent en la necessitat de coordinació de les administracions per detenir els autors de l’atemptat: “Als terroristes se’l venç amb unitat institucional, cooperació policial, prevenció i suport internacional i la ferma intenció de defensar els valors de la nostra societat”, va apuntar.

Els principals líders mundials i els alcaldes de ciutats afectades per casos similars, com Londres, París o Niça, també van mostrar el seu suport amb les víctimes dels atemptats.