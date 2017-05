El 87% rebutja la superilla del Poblenou en la consulta veïnal

El 87,2% dels participants en la consulta de la superilla del Poblenou rebutgen la iniciativa impulsada per l' Ajuntament de Barcelona, mentre que el 12,5% hi està a favor. El 0,2 ha votat en blanc. Aquest és el resultat de la consulta veïnal organitzada per la Plataforma d'Afectats per la Superilla, que s'ha celebrat els diumenges 14, 21 i 28 de maig, i on han participat un total de 1.739 persones. Hi havia tres tipus d'urnes diferents: una de veïns del perímetre estricte de la superilla, una segona de treballadors de negocis ubicats allà i una tercera urna per a residents a l'entorn.

En declaracions a l'ACN, el portaveu de la plataforma, Jordi Campins, ha celebrat la "magnífica" participació, i ha constatat que això demostra que el Poblenou continua sent un barri "molt mobilitzat i preocupat pel seu propi destí i la seva qualitat de vida". A la vista dels resultats, Campins ha demanat als grups, però especialment al govern municipal, que assumeixin l'opinió majoritària dels veïns. "Aquest invent no ens agrada gens", ha conclòs.

Per això, ha reclamat a l'executiu d' Ada Colau que tiri enrere el projecte i negociï amb els residents les millores urbanístiques que necessita el barri. "No volem treure-ho tot i deixar-ho com estava. Això s'ha d'aixecar per millorar el barri", ha argumentat.

La formulació de la pregunta era 'L’Ajuntament de Barcelona va implantar la superilla del Poblenou el mes de setembre de 2016. Estàs d’acord amb aquest projecte de superilla implantat al barri?'. El cens d'aquest procés participatiu l'han format els veïns residents entre els carrers Àvila, Bilbao, Llull i Tànger. Ara bé, hi havia dues urnes més. En una segona han pogut votar els veïns d'una zona més àmplia del barri, i en una tercera, els treballadors de les empreses i comerços ubicats en aquest perímetre. Hi ha hagut dos punts de participació instal·lats a la Rambla del Poblenou.

Aquesta plataforma va recollir 4.000 signatures en contra de la superilla i es queixa de la manca de diàleg del govern municipal. A més, no descarta recórrer als tribunals. De fet, presentarà una reclamació a l'Ajuntament, pas previ i necessari abans d'una demanda judicial. Aquesta reclamació incorporarà els resultats de la consulta.