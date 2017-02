Els reiterats embussos a la C-16 indignen el Berguedà i la Cerdanya

Els alcaldes de l’Alt Berguedà i la Cerdanya reclamen que s’acabin els grans embussos de cada cap de setmana a la C-16 -diumenge es van tornar a repetir les cues- i ampliar la carretera en el tram de Berga a Bagà. Ara bé, són conscients que el projecte de tercer carril que hi ha sobre la taula és costós i que la solució no serà immediata ni eliminarà l’efecte coll d’ampolla del Túnel del Cadí, on a més es regula el trànsit per minimitzar la probabilitat de retencions a l’interior. “Calen mesures addicionals”, avisa l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira (CiU). La Generalitat té previst enllestir a l’estiu la redacció del projecte d’un tercer carril reversible entre Cercs i Bagà. Una obra que costarà prop de 150 milions d’euros.

A l’Eix del Llobregat les cues són habituals en temporada d’esquí. Però la gota que ha fet vessar el got al territori ha sigut l’enorme col·lapse de fa dos caps de setmana. “Demanem no generar una alarma innecessària si neva, però cal recordar a tothom que ha de portar cadenes -diu Piñeira-. També cal preguntar-se si pot haver-hi un embús de més de 30 quilòmetres i que no s’aixequin les barreres del peatge”. Arran de la indignació que s’ha generat, hi ha prevista una reunió entre el Govern, la concessionària i alcaldes del territori.

Per al president del Consell Comarcal de la Cerdanya, i alcalde d’Alp, Ramon Moliner, el cost de l’obra per fer el tercer carril fa “un cert respecte”, però creu que el projecte absorbirà part del trànsit. Moliner assegura que hi ha cues “cada setmana” i lamenta que els embussos provoquen “un problema de mobilitat als veïns”. També ho pensa l’alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara (CiU), que destaca que les cues acaben afectant els habitants dels municipis del Berguedà i la Cerdanya. “Hi ha embussos fins i tot dins del poble”, explica. “I conductors que, si no hi ha trànsit, travessen el municipi a la velocitat que ho farien en una comarcal”, denuncia.

L’alcalde de Bagà, Nicolàs Viso (PSC), també subratlla que els col·lapses del trànsit “entorpeixen la vida diària dels veïns”, que es troben amb embussos en tornar de la feina o “si han de baixar a Berga a l’hospital”. Viso, però, aposta per recuperar el projecte de desdoblament que es va descartar el 2014, tot i el cost elevat, de 700 milions d’euros. El tercer carril, diu, és un projecte “pensat per als que pugen a esquiar”, però no per a la gent del territori.

Aquest projecte preveu el desdoblament de 6,5 quilòmetres entre Berga i Cercs i un carril reversible de Cercs a Bagà mitjançant una barrera de formigó mòbil. El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font (CiU), confia que el tercer carril evitarà “l’embut que es genera a Berga quan s’acaben els dos carrils de l’autovia”. Mentrestant, demana que una mesura habitual com la regulació dels carrils lents s’apliqui els divendres a la tarda.

Dels ajuntaments de la zona, el de Berga, governat per la CUP, és el que menys creu que més carrils siguin la resposta. El regidor de Medi Ambient, Eloi Escútia, aposta per un canvi d’hàbits en la mobilitat del país i el turisme.