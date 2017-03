Un terratrèmol de 3 graus sacseja de matinada la comarca de la Selva

Un sisme de magnitud 3 ha sacsejat aquesta matinada la comarca de la Selva. El sisme s'ha produït a les 01.38 d'aquesta matinada i ha tingut l'epicentre al municipi de Riudarenes, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICG) . Protecció Civil informa que no hi ha hagut danys ni materials ni personals i que el terratrèmol s'ha percebut de manera "lleugera".

S'han rebut cinc avisos de ciutadans que informaven del moviment. Hi ha hagut una trucada feta des de Cadaqués (Alt Empordà), dues les ha rebut la Policia Local de Santa Coloma de Farners i dos ciutadans més han omplert el qüestionari al web de de l'ICG sobre moviments sísmics. El 4 de setembre es va registrar també a aquesta zona un sisme de 3,6 graus que va tenir 190 rèpliques en els següents deu dies. Les rèpliques no van arribar als 2 graus de l'escala Richter i, per tant, la població no les va ni percebre.