Els terroristes van comprar els materials per fer bombes en drogueries de l’Ebre

Segons ha pogut saber l’ARA, els terroristes jihadistes responsables dels atemptats de Barcelona i Cambrils van anar comprant els productes químics per fer els explosius en botigues i drogueries de Tortosa i Ulldecona. A més de les aproximadament 120 bombones de butà que van acumular a la casa d’Alcanar, allà també hi van aplegar altres materials, com ara uns 500 litres d’acetona, imprescindible per fabricar triperòxid d’acetona, un explosiu conegut amb el malnom de mare de Satanàs.

Un treballador d’una empresa de pintures de Tortosa va vendre al voltant de 50 litres d’acetona al grup terrorista amb base a Alcanar. A la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la capital del Baix Ebre, l’encarregat d’aquest establiment va identificar, a partir d’una fotografia, un dels terroristes abatuts a Cambrils.

Els policies han confirmat oficialment que a la casa d’Alcanar es van trobar restes de diferents productes que serveixen per fabricar triperòxid d’acetona (TATP), un explosiu utilitzat de manera habitual per l’Estat Islàmic. La interlocutòria que va dictar ahir el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu explica que en una masia abandonada de Riudecanyes es van trobar comprovants de compra de 500 litres d’acetona, adquirida l’1 i el 2 d’agost. Materials com l’acetona, l’aigua oxigenada i l’àcid sulfúric o clorhídric són fàcils d’aconseguir, com explica l’enginyer tècnic químic industrial Marc Garriga. També són fàcils de combinar, tot i que “s’ha de saber què es fa”, afegeix Garriga, perquè el resultat és “molt inestable” davant de qualsevol fricció o canvi de temperatura.

L’explosió que va ensorrar el xalet d’Alcanar la nit de dimecres a dijous de la setmana passada va ser un imprevist. L’acetona tota sola ja és especialment inflamable. Garriga no s’atreveix a aventurar l’abast que haurien pogut tenir els explosius. Però explica que “vam tenir sort” de l’accident que va fer explotar el xalet, perquè amb tanta acetona i més de 120 bombones de butà els terroristes haurien pogut preparar artefactes explosius que haurien fet “molt de mal”. En l’explosió hi va morir l’imam Abdelbaki es Satty, el presumpte líder del grup, i un altre home que podria ser Youssef Aalla. Mohamed Houli Chemlal, que era fora de la casa en aquell moment, va quedar ferit i ahir va declarar a l’Audiència Nacional que amb les bombes preparaven atemptats “més grans” que els que es van cometre.

Els Mossos han demanat informació i registres de vendes de diverses botigues i empreses del Baix Ebre i el Montsià. Amb els pagaments amb targetes de crèdit els policies han esbrinat els comerços on van comprar els terroristes i què hi van aconseguir. En un local de Sant Carles de la Ràpita van comprar coixins que haurien servit per impregnar-los amb els químics.