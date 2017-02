Un zoo sense zebres ni tigres que es dediqui a tenir cura de l’hàbitat dels animals en comptes de tancar-los. Aquesta és, a grans trets, la proposta que impulsa la campanya internacional de Zoo XXI, que pretén transformar els zoos del món, començant pel de Barcelona. Al març, la plataforma posarà en marxa la primera iniciativa ciutadana per demanar a l’Ajuntament, liderat per Ada Colau, que transformi de dalt a baix el zoo de la capital catalana. “No en diem iniciativa legislativa popular perquè Barcelona no té la capacitat de legislar en aquest sentit, però sí per transformar l’espai”, explica a l’ARA el portaveu de Zoo XXI, Leonardo Anselmi.

El format és tan nou a la ciutat, que l’Ajuntament encara està treballant en els instruments que permetran tirar-lo endavant, com ara la inscripció dels fedataris o les signatures necessàries per acceptar la petició, que el consistori ha xifrat en un mínim de 12.000. “Valorem positivament que una entitat impulsi una iniciativa per transformar el zoo i que la ciutadania agafi el lideratge amb propostes com aquesta”, expressa la tinent d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, que coincideix que “el zoo necessita un canvi”, amb decisions que siguin “responsables, consensuades i amb continuïtat en el temps”.

De cara a la iniciativa, l’objectiu de Zoo XXI per aconseguir el màxim consens és “triplicar o quadruplicar” les signatures que proposa l’Ajuntament. “Som optimistes i pensem que ho aconseguirem”, afirma Anselmi, que ja compta amb l’experiència d’haver impulsat el 2010 des de Libera la iniciativa legislativa popular contra les corrides de toros.

La proposta que aquesta vegada fan a la ciutadania mitjançant la iniciativa és “un canvi total de la filosofia” amb què funciona el Zoo de Barcelona. “Fa vuit anys demanàvem tancar el zoo, ara ens hem adonat que no seria la solució perquè el 95% dels animals anirien a altres zoos i només el 5% podrien anar a santuaris. Una petita part també seria sacrificada”, diu Anselmi. Per això, el “canvi de filosofia” que proposen des de la plataforma té a veure amb un zoo que, en comptes d’anar de fora a dins, vagi de dins a fora, de manera que pugui “protegir els hàbitats i que pugui exercir pressió per canviar les polítiques mediambientals”. “El zoo ha de deixar de tenir una visió mercantilista i colonialista. Una girafa no hi pinta res aquí si no fem res per mantenir-la al seu hàbitat original”, afirma l’activista.

En aquest sentit, proposen que els zoos deixin de ser un espai d’exhibició i passin a ser un espai de conservació i observació de la fauna autòctona, almenys a llarg termini. I que la seva feina sigui, sobretot, sobre el terreny. “Volem que el zoo surti a protegir els hàbitats. Si cada zoo del món pogués protegir un sol hàbitat, seria la iniciativa mediambiental més gran del segle”, diu.

A falta de veure l’acollida que té la proposta entre els barcelonins, qui de moment en discrepa és la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). La seva presidenta, Ana Menéndez, recalca que el zoo necessita “més inversions” però es mostra reticent “sobre si una consulta ciutadana sobre un tema tan mediatitzat és l’eina més adequada per al futur del zoo”. “Creiem que el món científic és qui ha de tenir la veu principal aquí”, assegura.

La iniciativa de Zoo XXI compta amb el suport de diverses entitats animalistes consultades per l’ARA, com ara Depana o FAADA.

