7 maneres de protegir el teu Android davant els virus

Els 36,5 milions de mòbils que podrien haver sigut infectats pel virus Judy, detectat la setmana passada per especialistes de la companyia de ciberseguretat Check Point, evidencia dues coses. La primera és que cada vegada més 'hackers' i virus s'obliden dels ordinadors i ataquen els telèfons mòbils. En segon lloc, el fet que el 'malware' s'estengués per més de 41 aplicacions diferents de Play Store ha posat de manifest la debilitat dels sistemes que examinen les aplicacions abans de posar-les a disposició dels usuaris a la pàgina de descàrregues oficial de Google.

Els telèfons amb un sistema operatiu Android són els més susceptibles de ser infectats per 'malware', ja que es tracta d'un sistema obert en què poden participar tota mena d'usuaris i programadors (la revista 'Forbes' va publicar que el 2014 el 97% del 'malware' afectava dispositius Android). Els antivirus poden ajudar-nos a protegir el nostre dispositiu però, com ja s'ha demostrat en diversos estudis, el virus informàtics són cada vegada més i més sofisticats, i molts són indetectables. Aquestes són 7 mesures senzilles que qualsevol usuari mitjà pot adoptar per protegir millor el seu mòbil davant amenaces.

1.

Barra el pas a les aplicacions d'origen desconegut

Evita que terceres persones instal·lin aplicacions en el teu dispositiu sense que te n'adonis. És tan fàcil com obrir el menú d'Ajustos, fer clic a Seguretat i desactivar l'opció 'Apps d'origen desconegut'. Amb aquesta passa impediràs que aplicacions no oficials s'instal·lin en el teu telèfon.

651x366

2.

Encripta les dades

Si el teu dispositiu cau en mans d'algun desconegut o d'un software maliciós, haver-ne xifrat el contingut et pot salvar d'un mal major. Les versions més modernes d'Android compten amb l'opció d'encriptat de dades, i algunes ja les encripten de sèrie.

Per poder xifrar el contingut del telèfon, el primer que has de fer és habilitar un PIN o una contrasenya per bloquejar el dispositiu a la pantalla inicial (si no, Android no et deixarà fer la resta de passes). Després, obre el menú de Seguretat, i selecciona 'Encriptar telèfon' a l'opció d'Encriptat.

Tenir el telèfon encriptat només implicarà que a partir d'aleshores hauràs d'introduir un PIN numèric o una contrasenya cada cop que l'encenguis. Abans de fer-ho, però, cal que tinguis en compte que un cop el telèfon s'ha encriptat només podrà tornar a estar desencriptat per mitjà del restabliment de les dades de fàbrica, la qual cosa esborraria les teves dades.

3.

Compte amb les descàrregues d'aplicacions

Fins i tot encara que només descarreguis aplicacions des de Google Play, la plataforma oficial de Google, corres el risc d'infectar el teu telèfon mòbil. S'ha d'anar amb compte amb les aplis que tinguin poques descàrregues o poques recomanacions dels usuaris, així com les que prometin fer coses impossibles. També s'ha de vigilar amb les actualitzacions d'aplicacions que ja tenim, així com de les que portin poc temps a la plataforma.

A més, cal tenir en compte quina empresa és la que ha desenvolupat l'aplicació i assegurar-nos que és una companyia seriosa.

Vigila amb els permisos que et demanen les aplicacions i, sobretot, no desbloquegis permisos en 'root'. Això donaria a l'aplicació permisos d'administrador, capaç de modificar qualsevol cosa de l'equip. Moltes aplicacions demanen aquest permís per fer algun canvi concret al nostre dispositiu, però si ho fes alguna amb la intenció d'accedir al mòbil amb mala idea et seria molt difícil desempallegar-te'n.

540x306

4.

Descarrega un antivirus

Com hem dit, els antivirus sovint es troben amb 'malwares' molt sofisticats que muten a marxes forçades i que són molt difícils d'identificar. No obstant això, un bon antivirus pot evitar que el teu mòbil acabi infectat per un percentatge important de virus. Les opcions són múltiples, però és millor que descarreguis l'antivirus des de la pàgina oficial de la companyia de ciberseguretat directament, ja que s'han identificat còpies malicioses d'antivirus a la Play Store.

Aquests són alguns dels antivirus amb versió per a Android més coneguts:

Bitdefender

Sophos Mobile Security

Avast

Lookout

Kaspersky

AVG

ESET

Norton

360 AntiVirus

Avira Antivirus Security

5.

Compte amb el 'phishing' i les connexions amb el PC

Ves amb compte amb els correus electrònics i els enllaços potencialment perillosos perquè no et passi el mateix que a aquesta veïna de Badalona. Va perdre 18.000 euros després d'haver introduït les seves dades en una pàgina fraudulenta que imitava la del seu banc. La 'Guia sobre privacitat i seguretat a internet' de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades dona alguns consells per evitar ser víctima d'estafes.

Finalment, no oblidis revisar el PC abans de connectar-hi el mòbil per transferir arxius.

540x306

6.

Els codis QR poden portar troians

La publicitat dels codis QR també et pot introduir un virus troià al telèfon i que doni accés remot al teu mòbil a un tercer. Quan descarregues alguna informació mitjançant el codi QR corres el risc d'acabar-te baixant un altre arxiu no desitjat. Assegura't que l'autoria del codi és fiable.

7.

Desactiva la localització per Bluetooth

Desactiva la localització del teu telèfon per Bluetooth. Qualsevol virus es pot transmetre per via Bluetooth des d'un altre telèfon cap al teu si te'l detecten. Molts usuaris accepten arxius enviats des d'altres mòbils per aquesta via sense reflexionar-hi.