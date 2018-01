L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'A Puigdemont ja només li falta que el vigili la patrulla canina'

Que ahir el jutge Llarena renunciés a demanar l’euroordre de detenció de Puigdemont a Dinamarca perquè això podria afavorir Puigdemont, és a dir, que ho fes per motius polítics és un escàndol. Si creus que el president pot haver comès un delicte (un delicte pel qual li podries demanar 30 anys de presó!) demana l’euroordre i punt. No fer-ho perquè ho pot aprofitar per demanar el vot és fer política. Jo no en soc un expert, però em pregunto si no podria ser, fins i tot, prevaricació. No pots dir “aquest senyor és un pròfug”, i quan pots demanar-ne la detenció, no ho fas. I és doblement greu: perquè el motiu pel qual acuses Puigdemont a Espanya no t’atreveixes a sostenir-lo a Bèlgica ni a Dinamarca, i perquè el motiu pel qual acuses Puigdemont és el mateix pel qual mantens 4 persones en presó preventiva. Però quina força tenen aquests arguments?

Mirin el que diu avui Ernesto Ekaizer: “Totes aquestes especulacions de caràcter polític eren fins ara impensables en una resolució judicial. I encara menys en una resolució de la sala segona del Tribunal Suprem”. És que per sobre del Suprem no hi ha res.

Per mi que ahir la justícia va quedar tant en evidència com el govern de Rajoy l’1 d’octubre. No, no va ser ahir un bon dia per a la justícia espanyola, que a sobre va veure com a Francisco Pérez de los Cobos li posaven un zero a l’examen per entrar al Tribunal Europeu de Drets Humans. Pérez de los Cobos va mentir quan va dir-los que parlava molt bé el francès i bé l’anglès. De fet, va acabar demanant les preguntes de l’examen en espanyol. Recordem que aquest senyor va ser president del TC entre el 13 i el 17, i que ho va ser després d’haver ocultat al Congrés que era militant del PP, carnet que va mantenir fins i tot estant dins el TC. Quin nivell.

Ara, aquest matí, Junts per Catalunya ha retirat la petició de delegació de vot de Puigdemont. Oficialment, perquè sempre hi ha temps de tornar-la a presentar. Però jo crec que la veritable raó és una altra: Junts per Catalunya l’ha retirat perquè si aquesta petició està sobre la taula, el govern espanyol o el PSC o Cs podrien presentar un recurs al Tribunal Constitucional perquè suspengués el ple abans de fer-se. Podrien dir: “El ple no es pot celebrar perquè volen investir un diputat que ja sabem que no es presentarà al Parlament, perquè ha demanat delegar el vot”. Si retires la petició, ja costa més de demostrar que Puigdemont no hi serà.

És increïble com Puigdemont està fent parar boig tot un estat. Aquest matí, el ministre de l’Interior, el mentider Zoido (va mentir sobre les càrregues de l’1-O quan va dir que la persona que ve perdre l’ull havia provocat la policia) ha anat al programa matinal de la Susana Griso a Antena 3. Atenció a la seqüència:

Mirin, lluny de mi la temptació de frivolitzar sobre l’estat espanyol, perquè és fort i fa mal: és fort perquè té la força, la força de pegar votants pacífics o de tenir tancats a la presó 4 homes de pau. Però en menys de 24 hores tenim: que la Fiscalia demana al jutge que activi l’euroordre perquè detinguin Puigdemont a Dinamarca, però el jutge no l’activa invocant raons polítiques de manera que llavors la policia espanyola es mobilitza a uns nivells que només falta que activin la Patrulla Canina per detenir a Espanya algú que l’estat espanyol renuncia a la possibilitat que sigui detingut a Bèlgica o a Dinamarca. I vigilant camins i maleters i ultralleugers. De debò, és seriós això? És un ridícul monumental. Per què no en poden parlar? Per què ahir Rajoy va negar-se a reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, tal com Torrent li havia demanat?

Mentrestant, de l’acte d’ahir de Puigdemnont a la universitat de Copenhaguen em quedo amb les preguntes que li va fer una professora, preguntes a la contra, que solen ser les més interessants perquè t’obliguen a explicar-te bé.

Li preguntava a Puigdemont si el que volia era una Europa de petits estats basats en la identitat. Bé, és que fins ara, durant tot el segle XX, hem tingut això: es van anar desfent els antics imperis i van quedar estats mitjans i petits. Per què Dinamarca sí i Catalunya no? Per què Europa no pot tenir més estats? Amb més de 500 milions d’habitants, la UE té 27 estats. Els Estats Units, amb 310 milions d’habitants (molts menys) té gairebé el doble d’estats, 51. Al món, exactament igual. La tendència de Catalunya és la tendència contemporània.

Preguntava també la professora a Puigdemont si ell volia estats basats en la identitat? Home, sí, un estat és font d’identitat, però en un país on conviuen en pau els Puigdellívol amb els Gómez i amb els El Hachmi ja es veu que tindrà orígens barrejats. Com passa a tot arreu. La professora va preguntar: això porta a la balcanització? No, el que porta a la balcanització és no donar una sortida política a les noves realitats territorials. Són vostès un risc insolidari? No. Catalunya sap que sempre haurà de pagar. Però no al preu d’empobrir-se tant que no pugui ajudar la seva gent que no pot pagar el rebut del gas l’hivern.

Va ser un dia intens, ahir. I això que no hem parlat de l’AVE de Madrid a Castelló, que és més lent i més car que l’Euromed, que es va espatllar, que va ser avançat per un Rodalies i que Rajoy diu que és corredor mediterrani.

Llibertat per a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

I que puguin tornar aviat a casa Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig.