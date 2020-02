L'anàlisi d’Antoni Bassas: 'Quan el rei t’ha de beneir'

Com molts de vostès, soc dels que cada dia comencen per l'acudit del Miquel Ferreres. No només té molta traça com a ninotaire sinó que és un gran articulista, perquè amb poques paraules sap expressar grans veritats. És el cas d'avui:

"Digue'm tu com es pot perseguir l'enaltiment del franquisme sense haver perseguit mai el franquisme"

És brillant, en Ferreres. Un govern d'esquerres arriba al poder i anuncia que perseguirà l'enaltiment del franquisme. Que tingui bona sort en un país on el dictador, primer (des de fa més de 80 anys), i el seu llegat polític, després, han viscut públicament sense cap problema. Franco no és que doni nom a alguns carrers i alguns monuments, encara, sinó que forma part de l'acord no escrit de la Transició: cap jutge del Tribunal d'Ordre Públic, cap policia torturador de l'època no han estats jutjats. Franco va posar un rei de successor i mai no s'ha preguntat directament als espanyols si volen monarquia o república. Haver passat per sobre de les ferides que va causar la dictadura franquista va tenir l'avantatge de fer més ràpida la transició cap a la democràcia, però va acabar de normalitzar el franquisme com a opció política i la incultura política que van significar per al país quaranta anys de repressió i censura, inclosa la incapacitat per acceptar que Espanya hauria de ser un estat plurinacional.

Per això avui la monarquia és definida com la garantia de la unitat d'Espanya. Per això la dreta i la ultradreta es van passar el debat d'investidura de Sánchez cridant " Viva el Rey!" i durant l'obertura de les Corts Felip de Borbó se'n va endur un aplaudiment de minuts, republicans inclosos. Avui el Rei i Sánchez s'han fet la foto del win-win.

651x366 Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, durant el consell de ministres, que avui ha presidit protocolariament Felip VI / EUROPA PRESS Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, durant el consell de ministres, que avui ha presidit protocolariament Felip VI / EUROPA PRESS

Win-win per al rei: reforça el seu paper constitucional i es retrata amb el govern legal, envia el missatge que ell és de tothom, i no només d'una part, que és l'única manera de salvar el seu paper constitucional. I win-win per a Sánchez: el normalitza. Després que li hagin dit de tot al seu govern ("traïdor, "il·legítim", "col·laborador dels independentistes"), ara, amb aquesta foto, milions d'espanyols enverinats amb la poció de l'odi han d'entendre que el govern de Sánchez és legítim, per més que estigui ple de socialistes, comunistes i amics de Vençuela, que diria aquell.

Aquesta foto, que en qualsevol democràcia no tindria més recorregut, normalitza Sánchez. És la fotografia per enviar missatge de tranquil·litat als mercats, a Europa, els amoïnats de bona o mala fe per la unitat d'Espanya. Gairebé legitima popularment el diàleg del govern amb els independentistes catalans. És el rei qui reforça el resultat de les urnes, i no al revés, perquè a Espanya el rei no governa però regna.

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats. I que tinguem un bon dia.