Albiol i Torra topen en l'acte del 17-A a Cambrils pel discurs del president a Lledoners

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, han protagonitzat un moment de crispació abans de començar l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats de Cambrils i Barcelona, tan bon punt ha arribat la comitiva del president de la Generalitat. Han topat després que el dirigent popular hagi retret al cap de l'executiu català el seu discurs d'aquest divendres a Lledoners, quan va cridar a "atacar l'estat espanyol injust".

En l'escena, enregistrada per les càmeres però sense so, es veu com, un cop se saluden, Albiol li comenta alguna cosa a Torra i aquest respon visiblement molest i gesticulant durant uns segons. Posteriorment, Torra ha considerat en una entrevista a TV3 que Albiol no l’hauria d’haver “interpel·lat” en aquests moments “de recolliment i d’acompanyar les víctimes”.

Tanmateix, Torra ha assegurat que no té “res a respondre al senyor García Albiol”, en referència a les crítiques del dirigent popular, però sí que li ha retret que l’hagi “interpel·lat” precisament avui. “Crec que no era el moment. Un moment de recolliment, de silenci i d’acompanyar les víctimes”, ha considerat.

El Presidente de una CC.AA. anuncia que "atacarán al Estado". Desde el @PPCatalunya pedimos que el gobierno de España responda a esa amenaza a los catalanes y el resto de españoles y defienda nuestros derechos. https://t.co/hCYqLOM1Cl vía @elmundoes — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 18 de agosto de 2018

La versió d’Albiol és que el president hauria “perdut les formes” quan ell li ha traslladat en persona la crítica pel seu discurs d’ahir “atacant l’Estat”. El popular ha afirmat que li ha dit que les declaracions i la manera com havia actuat eren inadmissibles i ha assegurat que Torra "ha perdut les formes" i li ha respost que el que és inadmissible és l'actitud del PP. Aleshores, Albiol li ha tornat a recordar les declaracions i ha estat en aquest moment quan, segons el president del PP a Catalunya, Torra ha marxat "dient no sé què".

Crítiques del PP

Albiol, però, no ha sigut l'únic dirigent del PP que ha carregat contra Torra per les seves paraules. El president dels populars a l'Estat, Pablo Casado, ha instat també des de Cambrils el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a rebutjar "l'atac a l'Estat" que s'ha iniciat des de Catalunya "amb la querella al jutge Llarena, 'escraches' i ultratges al rei"."No tolerarem aquest tipus de manifestacions", ha avisat.

Casado ha retret al president de la Generalitat, Quim Torra, que instés ahir a Lledoners "a atacar l'Estat" i no donés "ni les 24 hores de treva que van demanar les víctimes". El líder popular ha preguntat al president del Govern, Pedro Sánchez, "si respondrà a aquests atacs", "ultratges" i "insults al rei", perquè, ha advertit, el PP no tolerarà aquest tipus d'actuacions i manifestacions.

Aquest atac a l'Estat, ha dit, es manifesta en un "atac a les forces constitucionalistes", a les quals, considera, se'ls retreu "demanar pau i homenatge a les víctimes sense reivindicacions del procés independentista", que, segons Casado, ha sigut "letal". Casado, que ha sigut escridassat per alguns ciutadans a Cambrils, ha afirmat que la jornada "no pot ser un dia de reivindicació de l'independentisme ni d'atac a forces polítiques" com la seva, "com s'ha pogut veure per part d'algun membre del públic assistent".

També la diputada de Ciutadans al Parlament Lorena Roldán ha carregat contra el president de la Generalitat des de Cambrils: "Torra ha aprofitat el dolor de les víctimes per parlar de llaços grocs, per animar els CDR (en la seva protesta per la presència del rei a Barcelona) i, fins i tot, per dir obertament que cal atacar l'Estat. És clar que Torra no s'amaga i que no té sentit de la vergonya", ha dit.