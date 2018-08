Torra i Colau insten a deixar de banda la pugna partidista

260x366 El president de la Generalitat, Quim Torra, i les conselleres Elsa Artadi i Teresa Jordà, ahir, durant els actes que es van fer a Ripoll. / DAVID BORRAT El president de la Generalitat, Quim Torra, i les conselleres Elsa Artadi i Teresa Jordà, ahir, durant els actes que es van fer a Ripoll. / DAVID BORRAT

Després de setmanes marcades per la pugna política que havia obert la presència del rei als actes d’homenatge pel primer aniversari dels atemptats a Barcelona i Cambrils, el president de la Generalitat, Quim Torra, i l’alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, van redoblar aquest dijous la crida a deixar de banda les batalles partidistes i centrar-se a donar suport a les víctimes. Tots dos van obrir els actes commemoratius amb un missatge conciliador. Des de Ripoll -epicentre de la cèl·lula jihadista-, Torra va defensar que l’acte institucional que es farà avui a Barcelona ha de servir “per homenatjar les víctimes i acompanyar els seus familiars en el dol”. “Només serem un poble si els nostres valors són la cohesió, la solidaritat, la convivència i la pau”, va reblar en declaracions als mitjans.

De fet, Torra va aprofitar l’ocasió per demanar disculpes a les víctimes si, com han denunciat algunes, s’han sentit “abandonades per les autoritats”. “Sempre hem estat al costat de les famílies, lamentem si s’ha pogut fallar puntualment, però res és més important que acompanyar-les en el camí del dol”, va subratllar el president de la Generalitat, que va participar en els actes organitzats al municipi gironí sota el lema Ripoll per la convivència. Una tarda d’activitats per promoure la convivència i la pau, que Torra va considerar un exemple “a seguir” durant tota la jornada de record dels atemptats.

A més de donar suport a les víctimes, però, el president de la Generalitat també va apostar per aprofitar divendres per retre homenatge als servidors públics (cossos policials i d’emergències) que van “excel·lir” i van “demostrar la seva professionalitat al món sencer” durant el 17 d’agost de l’any passat. Torra -que al matí, abans de l’acte institucional on coincidirà amb el rei, reunirà el seu govern i llegirà una declaració institucional- participarà a la tarda en la concentració convocada per ANC i Òmnium davant la presó de Lledoners per homenatjar l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, empresonat, en paraules del mateix Torra, “de manera indecent”.

Entre llàgrimes

En la mateixa línia que Torra es va expressar també l’alcaldessa de Barcelona, que en una declaració institucional des de l’Ajuntament va reivindicar les víctimes com les “úniques protagonistes” d’un acte de record i solidaritat. Segons Colau, el 17-A ha de ser un dia per trobar “la millor manera per expressar els nostres sentiments”, ja sigui amb una passejada per la Rambla, amb una espelma o amb un simple record. Entre llàgrimes, l’alcaldessa va voler recordar un per un els noms de les setze vides que el terrorisme es va endur, i també va lloar la col·laboració i generositat que van caracteritzar la resposta, tant per part de la ciutadania com per part dels professionals, durant els moments posteriors als atacs terroristes de l’estiu passat. Colau va posar en valor “l’orgull” del qual va fer gala Barcelona els dies posteriors al terror. “L’orgull d’una ciutat que estima la pau i la diversitat amb la mateixa força que rebutja la violència i el racisme”, va destacar. “Volien fer-nos mal i van aconseguir-ho, però no van aconseguir contagiar-nos el seu odi”, va defensar.

Casado contra els presos

Qui sí que va fomentar aquest dijous la disputa política va ser el president del PP, Pablo Casado, que va carregar contra els presos polítics per haver criticat per carta la “manca de col·laboració” de l’Estat en l’operació policial dels atemptats del 17-A. El dirigent popular va considerar una “canallada” el text, que va titllar d’“intolerable”. “Els presos insinuen que hi va haver una mena de condescendència entre l’Estat i els terroristes, i nosaltres no acceptarem que es posi en dubte que els serveis d’intel·ligència van estar col·laborant per aclarir els atemptats”, va denunciar. Per la seva banda, Ciutadans va demanar que el conseller d’Interior, Miquel Buch, i tres comandaments dels Mossos “que presumptament van viatjar als Estats Units pocs dies després d’haver rebut una advertència de la CIA alertant d’un possible atac terrorista a la Rambla” compareguin pròximament al Parlament.