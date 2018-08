L’homenatge a les víctimes no evita la tensió política

Les crides d’última hora a deixar de banda la picabaralla política, fetes tant pel president de la Generalitat, Quim Torra, com per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no van servir de res. Tot i les precaucions amb què s’havia preparat l’acte d’homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A -evitant els parlaments institucionals i deixant tot el protagonisme a les víctimes-, el context polític que viu Catalunya va ser ben present en la commemoració del primer aniversari dels atacs a la Rambla. Com ara fa un any en la manifestació de condemna als atemptats, el record a les víctimes va haver de conviure amb la picabaralla entre partidaris i detractors del rei Felip VI, epicentre un cop més de la polèmica.

Van ser, però, els defensors del monarca els que van protagonitzar els principals incidents d’un matí marcat, des de primera hora, per la pancarta contra el rei que uns activistes van penjar en un edifici de la plaça Catalunya. Vestits de blanc i equipats amb banderes espanyoles, un grup de manifestants no van dubtar a interrompre l’acte de record a les víctimes amb crits de suport a Felip VI i visques a Espanya, i també amb algun retret a la periodista Gemma Nierga -que conduïa l’acte- perquè feia el discurs en català. El boicot al monarca per part de l’independentisme que tant temien el PP i Ciutadans, doncs, va acabar derivant en una contraofensiva de l’espanyolisme que va fer que a estones la plaça Catalunya semblés més l’escenari dels actes del 12 d’octubre que no pas el del primer aniversari dels atemptats del 17-A.

Els moments més tensos, però, van arribar quan la contramanifestació silenciosa convocada pels CDR va topar amb els manifestants monàrquics. Després de recórrer la Rambla darrere el lema “Del poble per al poble” i amb pancartes en record dels presos polítics i antimilitaristes, els detractors de Felip VI es van trobar amb els promonàrquics just abans d’arribar a la plaça Catalunya, i llavors van intercanviar crits, insults i fins i tot alguna empenta. Una tensió que va continuar quan alguns dels convocats pels CDR van escridassar la comitiva del PP, que, encapçalada per Pablo Casado, baixava per la Rambla per fer l’ofrena floral a les víctimes.

El record de Joaquim Forn

Abans de la topada entre manifestants, la tensió política s’havia fet notar també en la trobada entre les delegacions catalana i espanyola. El president de la Generalitat, Quim Torra, va rebre Felip VI, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez; la presidenta del Congrés, Ana Pastor; el del Senat, Pío García- Escudero, i el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, amb Laura Masvidal al costat, i va aprofitar per recordar-los que el seu marit, l’exconseller d’Interior Joaquim Forn, és a la presó. També en un gest de protesta, el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, va negar la salutació al monarca.

Abans Torra ja havia tingut paraules de record per a Forn en el discurs institucional que va llegir des del Palau de la Generalitat. El president, que també es va referir a Josep Lluís Trapero, va lamentar que qui va liderar l’operatiu posterior als atemptats estigui avui “injustament empresonat”. Però, més enllà del record a l’exconseller, Torra va voler centrar el seu discurs en les víctimes de l’atemptat, i va remarcar que “el món sempre trobarà Catalunya en la lluita per la defensa de la democràcia i els valors de la pau i la llibertat”. El cap de l’executiu va enaltir Catalunya com a “terra d’acollida” i com una “societat integradora i valenta, disposada a combatre la barbàrie i la intolerància”. “La democràcia sempre doblega el terror i la barbàrie”, va afegir.

Les víctimes van centrar també les declaracions dels polítics a la plaça Catalunya un cop acabat l’acte. Tanmateix, no van poder esquivar les al·lusions a la tensió viscuda durant el matí, que tant Albert Rivera com Pablo Casado van atribuir a l’independentisme i que el PSC i Podem van censurar. Era el punt i final a un homenatge a les víctimes dels atemptats del 17-A que una minoria va deslluir traslladant-hi la picabaralla política.