La pandèmia continua avançant i l’hivern tot just comença. Els indicadors mostren una clara tendència a l’alça quan les restriccions van a la baixa i s’incrementa el contacte social. La inexistència d’un pla clar per combatre el coronavirus, la constant sensació d’improvisació i la ineficàcia per ajudar econòmicament els sectors més perjudicats ens aboquen, un cop més, a la dubtosa responsabilitat social.