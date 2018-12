Riudoms estrena Concert de Reis aquest Nadal

La programació de les Festes de Nadal i Reis de Riudoms inclou enguany una novetat important respecte a la de l’any passat. El Teatre Auditori Casal Riudomenc presenta un Concert de Reis amb reminiscències vieneses pròpies del tradicional Concert de Cap d’Any. L’Orquestra Terres de Marca presentarà un concert de gala de valsos i polques, al Teatre Auditori del Casal Riudomenc, el 6 de gener, a les 18.30 hores per als aficionats a la música i amants de l’esperit nadalenc.

L’Orquestra Terres de Marca està formada per trenta músics que configuren les seccions de corda, vent i percussió. La direcció anirà a càrrec de Josep Miquel Mindan i Seuba, nascut a Igualada, mestre especialitzat en educació musical a la UAB i que ha estudiat direcció coral a l’Esmuc. En l’actualitat és director musical de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia i dirigeix les orquestres i cors de l’escola municipal de música de Mollerussa i el cor Contrapunto Vocale.

Programació molt completa

La programació de Nadal de Riudoms omple aquests dies de festes amb un seguit d’activitats familiars per als veïns i visitants del poble. El programa ofereix una gran varietat d’actes i d’activitats, que es van iniciar el cap de setmana passat amb el Mercat de Nadal i s’allargaran fins al 6 de gener.

Els dies 28 i 29 de desembre, al Pavelló Municipal d’Esports, obrirà les portes el Parc de Nadal. Com cada any, aquest espai oferirà activitats, jocs, tallers, esports i atraccions inflables per a infants i joves fins als 15 anys. L’horari del Parc de Nadal serà de 16 a 20 hores i el preu de l’entrada és de 2 euros per als infants de 2 a 15 anys i gratuïta per als menors de 2 anys i adults.

El dia 31 de desembre, cap a les 12.30 hores, l’Home del Nassos passejarà pels carrers del centre del poble, acompanyat de música. L’Home dels Nassos també serà l’encarregat del sorteig de la panera de Nadal del Comerç de Riudoms. A les 13.30 hores, se sortejarà una impressionant panera de Nadal composta pels obsequis de 53 establiments comercials de Riudoms. L’exposició dels productes i vals de regal de la panera és tan gran que ocupa tot l’espai d’accés a la Cisterna Vella i el guanyador farà bé d’anar-hi amb una o dues furgonetes per carregar el premi. Per participar en el sorteig, cal comprar als establiments adherits a la campanya de Nadal del Comerç Local de Riudoms i omplir una butlleta per cada 5 euros de compra. Com més butlletes entrin a l’urna del sorteig, més possibilitats hi haurà de guanyar.

L’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a Riudoms marcarà el punt àlgid del programa de les festes nadalenques. La Cavalcada Reial arribarà a Riudoms amb un gran Seguici Reial el 5 de gener a partir de les 19 hores, carregada com és costum de regals, caramels, una mica de carbó i bons desitjos per a tothom.