SÍLVIA DE LAMO: “En un futur pròxim ens haurem d’alimentar amb insectes per necessitat”

Una de les principals inquietuds de Sílvia de Lamo és l’alimentació. Part de la seva recerca se centra en l’ús dels insectes com a nou ingredient per al disseny de productes alimentaris. Parlem amb ella d’insectes i sobre com seran un element indispensable de la nostra dieta en pocs anys.

Per què hem de menjar insectes?

Una bona raó és la sostenibilitat del planeta. Cap a l’any 2050 tindrem un 50% més de necessitats de proteïnes i amb el sistema actual de producció no en tindrem prou. Cal buscar fonts alternatives, i una que està en proves són els insectes.

Per què és més sostenible?

Són capaços d’aprofitar la matèria orgànica que generem. D’aquesta manera, podem usar els residus de la indústria agroalimentària per alimentar-los i així tanquem el cicle de l’economia circular.

Això sí que és optimitzar recursos...

Sempre s’ha dit que del porc se n’aprofita tot. Doncs, en realitat, la proporció d’animal que podem aprofitar respecte del total és d’un 50%, i de la vedella el 40%. D’un grill, per exemple, el que n’aprofitem és el 80%.

Entenc que és un impacte positiu des del punt de vista mediambiental...

La cria d’insectes suposa generar molt menys CO 2 . Per aconseguir un quilo de vedella aboquem al voltant d’entre 75 i 175 quilos de CO 2 . Per produir un quilo de cucs de la farina només emetem 25 quilos de CO 2 . L’impacte des d’un punt de vista mediambiental és molt més baix.

¿Són més complets com a aliment que altres animals més consumits?

És difícil comparar-ho, perquè encara falta investigar molt. Els insectes són més rics en micronutrients. Tenen un elevat contingut de proteïnes, minerals i greixos poliinsaturats, com els omegues 3, 6 i 9.

¿Un dels principals reptes és superar el rebuig davant aquest tipus de menjar?

Anem fent tallers per sensibilitzar la població i crear nous hàbits de consum. Ho expliquem perquè en un futur pròxim ens haurem d’alimentar d’insectes per necessitat. Una bona estratègia és utilitzar algun producte tradicional i barrejar-lo amb insectes.

Funciona?

Els nens d’entre 2 i 4 anys es mengen els insectes sense cap problema. Estan condimentats i se’ls cruspeixen com si fossin fruita seca.

Quins insectes ens recomanaria per iniciar-nos en aquest consum?

En l’àmbit europeu destaquen els grills, que són molt gustosos, i els cucs de Búfal, que resulten aromàtics en boca i que tenen un gust de fruita seca que acostuma a agradar.

Pel que em diu, el futur de la nostra dieta passa per menjar insectes...

El consum alimentari d’insectes és una necessitat. L’escalfament global està perjudicant els conreus, que són menys productius i es veuen afectats per noves malalties. Hi ha fongs que produeixen micotoxines que, a causa d’aquestes temperatures anòmales, ara afecten zones on abans no arribaven.

Menys recursos naturals i més població per alimentar...

Com més ric és un país, més consum de proteïna animal té. I l’any 2050, amb 9,85 bilions de persones al planeta, serà difícil abastir tota aquesta demanda. És una cursa per les proteïnes en la qual els insectes seran un complement alimentari important.

En diferents països del món ja es consumeixen insectes habitualment.

Sí. A Tailàndia tenen un calendari de consum d’insectes. Provenen de petites granges, i moltes vegades de la recol·lecció salvatge.

Quantes espècies d’insectes són aptes per al consum humà?

La FAO, l’Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura, segueix un control de les espècies que hi ha i com es mengen. En aquests moments hi ha registrades més de 1.900 espècies d’insectes al món que són aptes per al consum humà.