La Costa Daurada es caracteritza per quilòmetres de platges de sorra fina, un atractiu turístic de primer ordre que, afavorit per les altes temperatures i el bon temps, s’omple a vessar. Les aglomeracions en hores punta fan que trobar un forat per estendre la tovallola per prendre el sol pugui resultar una missió impossible. Esclar que, si els metres quadrats de platja no són suficients, sempre ens quedarà una bona fusta.