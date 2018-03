Últims dies per inscriure’s a l’onzena edició del FIC-CAT

Diumenge vinent finalitza el període d’inscripcions de les diferents categories previstes a concurs en l’onzena edició del Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT), que tindrà lloc del 4 al 10 de juny a Roda de Berà.

Entre els requisits per inscriure una producció a concurs, tal com s’indica a les bases, hi destaca que el treball ha de ser en llengua catalana, tot i que s’acceptarà la utilització parcial d’una altra o altres llengües quan l’ús estigui justificat en el context global, i cada autor pot presentar un màxim de dues obres.

La selecció es farà pública a la web del festival a partir del diumenge 15 d’abril, i el jurat decidirà les produccions premiades de cada categoria, que es faran públiques durant la gala de cloenda, el diumenge 10 de juny. Les inscripcions són gratuïtes i s’han de fer mitjançant la pàgina web del festival: www.fic-cat.cat.