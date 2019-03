La biomassa vol ser una alternativa per produir energia tèrmica

El Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre són un territori on l’explotació de la biomassa que genera la gestió dels boscos per obtenir-ne energia està molt per darrere d’altres zones del Principat. La Diputació de Tarragona vol fer un primer pas per acabar amb aquesta situació amb el projecte Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona, a través del qual vol crear a les comarques de Tarragona un model de referència d’instal·lacions de xarxes de calor alimentades amb biomassa forestal en equipaments municipals.

El projecte Xarxa de calor de proximitat de la Diputació s’implementarà com a prova pilot, amb una finalitat demostrativa, en nou municipis de la demarcació: Alcover (Alt Camp), Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), el Montmell (Baix Penedès), la Sénia (Montsià), Rasquera i Tivissa (Ribera d’Ebre), i la Fatarella, Gandesa i Horta de Sant Joan (Terra Alta). L’objectiu és que l’hivern que ve la calefacció de diversos equipaments municipals d’aquestes localitats vingui d’energia generada a partir de la biomassa. Durant aquest any 2019 s’iniciarà la licitació de les obres per instal·lar les calderes i xarxes de calor per produir energia tèrmica, amb la finalitat que la xarxa estigui a punt quan tornin els mesos del fred.

Aquesta iniciativa està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu Feder de Catalunya 2014-2020, concretament pel que fa a l’objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4. D’una inversió total prevista de més de dos milions d’euros (2.152.262,67 €), la Diputació de Tarragona i els ajuntaments hi participen amb un 25% d’inversió cadascun. Es tracta d’una iniciativa en consonància amb les actuacions que es potencien al territori en matèria de prevenció d’incendis forestals, gestió forestal sostenible, eficiència energètica, adaptació i mitigació del canvi climàtic, i comunicació ambiental, entre d’altres.

Com funciona una xarxa de calor?

Les xarxes de calor alimentades amb biomassa forestal són un model sostenible i socialment responsable. Des d’una única caldera s’escalfa i es condueix aigua per un entramat de canonades aïllades que connecten amb els sistemes de calefacció d’edificis o equipaments. És una solució molt viable econòmicament i ambientalment perquè permet optimitzar recursos energètics, sobretot en punts d’alta demanda, com els equipaments municipals.

Aquestes instal·lacions s’alimentaran amb biomassa forestal (estella) de qualitat. Es tracta d’una energia neta que computa zero en el càlcul d’emissions de gasos amb efecte hivernacle. La seva utilització permet tancar el cicle del carboni de la fusta i, per tant, és una eina molt bona per lluitar contra la reducció d’emissions locals. La tria de biomassa forestal implica un estalvi econòmic respecte a altres combustibles fòssils i permet reduir-ne la dependència. La utilització d’aquest combustible permet donar valor als subproductes que sorgeixen de les actuacions que es fan als boscos per reduir el risc d’incendi. Contribueix, per tant, a generar ocupació i riquesa als territoris rurals i impulsa el sector forestal aprofitant un recurs propi i proper.

El projecte porta associat un programa de difusió i sensibilització per fomentar i potenciar la utilització de la biomassa forestal com una alternativa a la producció d’energia sempre que sigui viable. La intenció és fer-ne augmentar la demanda i acostar els seus beneficis a la població i als agents que intervenen en la producció i el subministrament de biomassa forestal. S’estan desenvolupant accions adreçades a diferents públics objectius -població escolar, productors, consumidors potencials a diferents escales, tècnics del sector públic i privats-, tant a nivell dels municipis que formen part del projecte com dels agents relacionats amb la biomassa forestal de les comarques tarragonines.

El geògraf, investigador i consultor en paisatge, energia i planejament territorial de la URV Sergi Saladié afirma que els pròxims anys l’energia a partir de la biomassa agafarà més protagonisme a causa de l’augment de preu del gasoil i el gas natural. Per això veu amb bons ulls la iniciativa de la Diputació de Tarragona d’estendre l’ús de la biomassa per generar energia tèrmica.

Saladié considera que la producció de biomassa per a xarxes de calor s’ha de fer tenint en compte la regeneració dels boscos i l’impacte en el paisatge i la proximitat, ja que el transport a llargues distàncies genera CO 2 . “Una producció industrial de biomassa és un perill. Hem d’aprofitar les restes de conreus, el material de les franges de prevenció d’incendis i els nous mosaics agroforestals. Cal generar prou biomassa per satisfer la demanda, però respectant una planificació forestal. Sense haver fet aquesta planificació, no podem saber la demanda de biomassa que podem assumir”, afirma Saladié, que recorda que actualment el 65% del territori català és massa forestal i fa un segle ho era tot just un 5%-10%.

El geògraf assenyala que el canvi inicialment és difícil perquè els marges d’explotació són molt baixos i cal més demanda perquè sigui rendible. A més, s’han de crear empreses al territori dedicades a la generació de biomassa i crear ocupació. Saladié considera més adequat apostar per xarxes de calor que impulsin la generació de demanda, primer en equipaments públics i més endavant en edificis de particulars. Amb el matís, però, que siguin xarxes de calor impulsades per xarxes ciutadanes més que sistemes de calefacció individuals.

Saladié recorda que els boscos tarragonins fa més anys que s’han abandonat, un procés gradual que va començar a inicis del segle XX, mentre que a les comarques del nord del Principat l’explotació no ha desaparegut del tot i s’han aprofitat més els recursos i la biomassa. Saladié apunta que les masses forestals del sud de Catalunya tenen menys densitat i uns costos d’explotació més alts.