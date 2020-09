Un paradís senderista i de turisme actiu

Mar o muntanya? A l’Hospitalet de l’Infant i la vall de Llors ningú no està obligat a triar entre una opció i l’altra, perquè fusiona els dos elements. La combinació de mar i muntanya obre un ampli ventall de possibilitats per fer activitats a l’aire lliure o, simplement, gaudir dels paisatges del municipi. En aquesta època de l’any, en què els passejos i les excursions venen més de gust, recórrer els seus camins és una experiència molt recomanable.

A més de les platges i el patrimoni històric i cultural, la destinació destaca per la seva proposta senderista. L’Hospitalet de l’Infant i la vall de Llors té una xarxa de camins i pistes forestals d’uns 180 quilòmetres. Per poder aprofitar aquesta extensa xarxa els últims anys s’han creat diverses rutes, algunes una mica més exigents i pensades per a persones que volen fer esport i d’altres amb un caràcter més familiar i lúdic. Aquest és el cas, per exemple, del sender litoral del Jonquet, que un any més ha tornat a rebre el guardó de Sender Blau.

Aquests camins transcorren per indrets que permeten als caminants gaudir d’unes vistes espectaculars, com ara panoràmiques de la costa i les muntanyes litorals, paisatges protagonitzats pels característics marges de pedra seca de la zona, pels barrancs de la part més plana de les muntanyes o per l’espai natural protegit del Torn...

L’Ajuntament va editar l’any passat, amb la col·laboració del Centre Excursionista Serres de Mestral i de l’editorial Piolet, un plànol amb 14 rutes. Són itineraris de diferents dificultats i distàncies que permeten accedir a atractius turístics com la zona rocosa de la Mola de la Viuda, el poble abandonat de Remullà o el coll de Presó, des d’on es veu el poble de Vandellòs. Les vistes del mar, del delta de l’Ebre i del Camp de Tarragona en general també es poden admirar des de la Mola de Nadell a l’Hospitalet de l’Infant, a més de les formacions rocoses del barranc de Llèria… Cadascun dels recorreguts inclou un codi QR per poder descarregar-lo i seguir els itineraris amb el telèfon mòbil o amb un dispositiu GPS.

Aquest plànol està disponible als punts d’informació turística del municipi, i en l’aplicació web de Wikiloc també es poden trobar diversos itineraris georeferenciats.

Per a més informació, podeu contactar amb l’Oficina de Turisme a través del telèfon 977 82 33 28, amb un correu electrònic ( turisme@vandellos-hospitalet.cat ) i ara també a través de WhatsApp (podeu enviar missatges al 674 249 628).