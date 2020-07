La resiliència a la DOQ Priorat

“ En totes les coses hi ha una esquerda. I és per on entra la llum ”

Leonard Cohen (1972)

“La caixa de viticultors de la DOQ Priorat ens va fer veure la llum en un moment d’incertesa enorme durant el covid-19. Teníem una necessitat molt gran de trobar-nos, de fer arribar el vi al consumidor final; aquests mesos hem compartit projecte i hem optimitzat recursos”. Ho explica el president de la denominació d’origen qualificada, Sal·lustià Álvarez, satisfet per l’esforç col·lectiu: 75 cellers i 8 viticultors es van sumar a la iniciativa en plena pandèmia per assegurar les petites economies en una regió de vins on la viticultura és heroica. “La iniciativa ha generat il·lusió davant de la pèrdua de clients i de visitants. La DOQ Priorat ha fet d’enllaç; hem posat a la venda lots de 6 vins diferents de les 12 viles, a 72,6 euros, amb un estalvi de gairebé el 25% per al consumidor”, comenta Álvarez.

La idea va néixer d’un petit grup d’elaboradors però ràpidament es va vehicular a través de la DOQ. “Hem rebut el suport de tots els cellers però hi han pogut participar els que tenen el perfil de vi que demanàvem, d’entre 12 i 20 euros. La caixa de viticultors és un lot de vins d’igualtat, no de selecció. El primer mes ja vam poder fer arribar un miler d’euros a cada participant per les ampolles venudes”, diu Sal·lustià Álvarez.

La iniciativa ha tingut una molt bona acollida i més enllà del compromís amb els viticultors, la terra i la vinya, n’hi ha un altre amb l’emergència sanitària i social, al país i a l’estranger: “Cada ampolla venuda ens permet entrar 1,3 quilos de raïm de la pròxima collita. Si no buidem els cellers, no els podem tornar a omplir. Cada ampolla venuda ens dona una liquiditat mínima per fer front als pagaments obligatoris. I cada ampolla venuda és una ajuda solidària”. En els primers mesos ho ha sigut per a la investigació i recerca del covid-19 i ara per a les entitats socials Càritas Tarragona i la Fundació Vicente Ferrer.

La caixa de viticultors es mantindrà a la venda com a mínim fins per Nadal. Es pot adquirir a la web www.vinsdeviticultorsdoqpriorat.com i el contingut s’adaptarà al calendari: “Ara, a l’estiu, part de les ampolles del lot són vins blancs i rosats. Al setembre, tornarem als negres”, assegura Álvarez. I afegeix: “Esperem que aquesta font d’ingressos permeti als viticultors rebre mensualment entre 700 i 1.000 euros. Si ho aconseguim, no només salvarem la campanya 2020, sinó que també permetrem que alguns elaboradors puguin mantenir la seva activitat enològica”. La incertesa i la foscor de la pandèmia s’ha salvat amb imaginació, implicació i esperança. Però principalment amb resiliència.