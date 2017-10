Cartes a la Directora 31/10/2017

No es pot negar l’evidència

El denominador comú de les manifestacions que han tingut lloc a Catalunya per reclamar el dret a l’autodeterminació és el caràcter festiu, cívic i pacífic que ha imperat en tot moment, del qual ha donat testimoni, escrit i gràfic, la premsa internacional. No hi ha hagut consignes contra ningú, incidents ni “tumults”, i, per descomptat, tampoc no hi ha hagut cap mena de manipulació d’imatges -totes són autèntiques com a prova de la realitat del moment-, malgrat les negatives, les mentides i les actuacions d’ofici.

En canvi, no deixa de ser curiós que quan hi ha manifestacions unionistes la dinàmica sigui completament diferent. Consignes contra persones i institucions, agressions i incidents. I com era esperable, la ultradreta campant per lliure amb total impunitat. Diumenge, dia 29, a Barcelona es va poder gaudir de l’edificant espectacle dels que es consideren demòcrates i, per descomptat, la premsa estrangera va informar dels esdeveniments.

En aquest cas, ¿també es negarà l’evidència i es mentirà? ¿També es parlarà de manipulació? ¿També s’actuarà d’ofici?

I per acabar: ¿al PSC no li cau la cara de vergonya de participar en aquest espectacle grotesc? Les imatges ho diuen tot. El cert és que, quan s’ha perdut la dignitat, s’ha perdut tot.

JAUME FARRÉS BOADA

OLESA DE MONTSERRAT

En terra de ningú

Senyora alcaldessa, és impossible estar d’acord amb dos bàndols totalment contraris. No pot estar a favor de tot i en contra de res.

Tothom té una opinió, o tothom n’hauria de tenir.

És molt fàcil no prendre partit per cap de les dues parts. Però és que la sensació que dona és que a vostè li importa poc el que passi amb Catalunya. Fa la sensació que vostè juga a dues bandes. Però aquest joc pot ser perillós perquè de pertànyer a dos llocs pot acabar no pertanyent a cap. És hora que surti de la seva posició de comoditat i es pronunciï. Catalunya s’ho mereix.

IVET GALÍ TORRES

TERRASSA

#MeToo

Vull donar les gràcies a totes les dones i els homes que durant aquests dies fan públiques agressions sexuals amb el hashtag #metoo.

Cada dia sento explicar noves històries d’amics i familiars que em remouen els intestins. Els felicito per la seva valentia i animo que encara més gent s’afegeixi a fer públic el que ha patit. Per cada acte individual es fan donacions a centres de víctimes de violència de gènere.

ANNA ALBERTÍ

CASSÀ DE LA SELVA

L’independentisme no hi cap a la presó

Benvolguts senyors i senyores unionistes, vull explicar-vos, des del respecte, que el president Puigdemont no pot identificar-se amb tot “l’independentisme”.

L’independentisme som cadascun dels milions de persones que sortim al carrer de manera incansable i respectuosa per defensar la nostra llibertat. Som tots aquells que estimem la nostra terra, la nostra llengua, la nostra cultura i, per sobre de tot, la democràcia.

Per tant, no és possible posar fi a un moviment tan digne com aquest fent entrar a la presó el president Puigdemont o qualsevol altre dels nostres representants. Perquè darrere de cada un d’ells hi ha milers de persones que estem disposats a lluitar pels nostres drets i la nostra llibertat. No hi ha prou presons per a tanta dignitat.

JAN PUJOL CASADO

SANT JOAN DESPÍ