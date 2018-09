Els Castellers de Sabadell sumen quatre castells de vuit pisos a una setmana de la seva festa major

260x366 Els Castellers de Sabadell descarreguen el tres i el quatre de vuit tant a Sant Quirze com a Granollers / CASTELLERS DE SABADELL Els Castellers de Sabadell descarreguen el tres i el quatre de vuit tant a Sant Quirze com a Granollers / CASTELLERS DE SABADELL

Segurament aquesta temporada els Castellers de Sabadell no signaran el millor any del seu historial, però ningú no els podrà negar els esforços fets per mantenir el nivell. Els relleus que estan patint en els troncs dels seus castells més importants els han obligat alentir la marxa, però a set dies de la seva festa major estan protagonitzant una bona tornada després de les vacances. Aquest cap de setmana han sumat quatre construccions de vuit pisos en un doblet de diades exigents que els va situar sota els focus dissabte a Sant Quirze del Vallès i diumenge a Granollers.



Evitant grans desplaçaments, els ‘saballuts’ preparen la seva festa major a foc lent. Dissabte van descarregar el tres i el quatre de vuit a Sant Quirze i el van acompanyar del set de set. Van saber-se acompanyar de dues formacions d'un nivell semblant al seu, els Castellers de Sant Cugat i els Castellers de Terrassa, si bé després de l'aturada estival van optar per les estructures de la gamma alta de set. Els Castellers de Terrassa van apostar pel dos i el cinc de set com a millors construccions, mentre que el quatre amb el pilar va ser el castell més destacat dels ‘gausacs’.



A Granollers han sigut capaços de repetir el seu programa. Al costat dels Xics de Granollers i dels Marrecs de Salt, han tornat a ser la colla més destacada. La formació local ha coronat el quatre de vuit, intentant recuperar tan aviat com podia el nivell previ al mes d'agost i així poder-se centrar a fer un nou pas endavant en el segon tram de temporada. Els Marrecs han presentat tota una declaració d'intencions quan han plantat el cinc i el dos de set al costat del tres de vuit, una tripleta que amb un pis més podria marcar el seu objectiu més ambiciós.



Diada de festa major

Dissabte, 1 de setembre, Sant Quirze del Vallès

Castellers de Sabadell: 2 P4, 3d8, 4d8, 7d7, V5

Castellers de Sant Cugat: 2 P4, 4d7a, 3d7, 4d7, P5

Castellers de Terrassa: 2 P4, 2d7, 5d7, 4d7, P5



Diada de festa major

Diumenge, 2 de setembre, Granollers

Xics de Granollers: P4 cam, 4d8 c, 5d7, 7d7, P5

Castellers de Sabadell: P4 cam, 4d8, 3d8, 7d7, V5

Marrecs de Salt: P4 cam, P4, 5d7, 3d8, 2d7, P5