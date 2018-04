Els Castellers de Sydney anuncien l'estrena dels ‘Vandals of Parramatta’

260x366 Els Castellers de Sydney celebren l'April Fools' Day anunciant el primer castell dels ‘Vandals of Parramatta’ / CASTELLERS DE SYDNEY Els Castellers de Sydney celebren l'April Fools' Day anunciant el primer castell dels ‘Vandals of Parramatta’ / CASTELLERS DE SYDNEY

El fet casteller està d'enhorabona, Austràlia estrena una nova formació de torres humanes, la tercera, i ho fa el dia que els països anglosaxons celebren el seu dia de les bromes (April fools' day), el que nosaltres coneixem com el dia dels Sants Innocents. Així han celebrat els Castellers de Sydney aquesta festivitat a través de les xarxes socials, felicitant la colla dels ‘Vandals of Parramatta’ pel seu primer quatre de sis. La imatge que acompanya el missatge a Twitter de la colla australiana correspon evidentment a un assaig dels de Sydney i ha estat retocada expressament de forma senzilla perquè les camises dels castellers apareguin de color vermell amb franges negres.



La innocentada ha estat publicada acompanyada d'un seguit d'etiquetes on s'avisava de la broma amb missatges en anglès com #miraladata o #sísomnosaltres. Unes hores més tard la colla ha confirmat que "els ‘Vandals of Parramatta’ segurament no tornarien a actuar fins al proper dia de les bromes".



La formació australiana passa per un gran estat de forma



Innocentades a banda, els Castellers de Sydney han estrenat la temporada fen un nou pas endavant en la diada de la festa major del Casal Català de Nova Gales del Sud ja que van completar la seva primera actuació amb tres castells de sis pisos descarregats. Els de la camisa groga van apuntar-se el tres i el quatre de sis, a banda del seu primer quatre de sis amb agulla, castell que van completar després d'un intent desmuntat. Els Castellers de Sydney van compartir plaça amb els Koales de Melbourne, colla amb la qual van alçar un quatre de cinc de germanor.