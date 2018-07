Els Castellers de Vilafranca viatgen a Euskadi amb la intenció de fer-hi el 3d9f

Després de descarregar la seva primera torre de nou amb folre i manilles de l'any al Pla de la Seu i abans d'encarar les actuacions de Les Santes i de Vilanova, els Castellers de Vilafranca es prenen un cap de setmana una mica més relaxat al País Basc. Els del Penedès surten aquest divendres i realitzaran un total de cinc actuacions fins diumenge al migdia, en les quals, majoritàriament, completaran castells de set i de vuit, tot i que dissabte a la tarda volen descarregar el primer castell de nou al País Basc.

Aquest viatge arriba gràcies als contactes que té la mateixa colla a Euskadi, a més de l'interès que diversos pobles tenien per veure castells. La primera actuació serà la del divendres al vespre a Alegia. El dissabte és el dia més complet, ja que primer actuen a Errenteria i després visitaran un club de rem d'Orio, on també actuaran. A la tarda es desplacen a Sant Sebastià, on alçaran castells un cop s'acabi una cursa de regates de l'Eusko Label Liga. En aquesta actuació és on els Verds tenen la intenció de portar el 3d9f. Finalment, diumenge tenen una última actuació a Elizondo.

La renúncia a Altafulla

Aquest viatge a Euskadi ha provocat que els Castellers de Vilafranca hagin renunciat a l'actuació d'Altafulla, municipi que havia gaudit de les seves actuacions des del 2004 de forma ininterrompuda. El president dels Verds, Joan Badell, afirma que l'any que ve els agradaria torna a Altafulla, juntament amb l'actuació de Torredembarra, a la qual fa dos anys que no hi van: "Són dues places on ens agrada anar amb tot, però aquest any ho hem hagut de sacrificar". Alhora també explica: "Aquesta temporada fem 70 anys i és especial. A més, a l'estiu tampoc tenim cap viatge suculent per fer colla i crèiem interessant fer-lo".

De la mateixa manera, Badell detalla que en aquest mandat han "prioritzat molt les obres a Cal Figarot, i això ha anat en detriment dels viatges", tot i que "si surten coses a prop de casa també van bé per fer colla". Alhora, un altre dels avantatges que Badell troba a aquest viatge és el rodatge que poden tenir els seus castellers i la canalla en castells de set i de vuit, tal com va fer la Colla Vella en el seu viatge a Sicília a inici de temporada.