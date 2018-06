Catalunya i el fet casteller viatgen fins al Japó

Els Castellers de Sants i els Castellers del Poble Sec uneixen esforços en un programa universitari, en el qual sis integrants d’aquestes colles exposaran la cultura castellera, la política actual i la ciència catalana als estudiants de la Universitat de la Prefectura d’Hiroshima.

La Facultat de Ciències de la Vida i del Medi Ambient d’aquesta universitat ha convidat quatre membres dels Castellers de Sants i dos membres dels Castellers del Poble Sec a explicar el fet casteller i també la realitat catalana. Es tracta d'un programa universitari d'una setmana, que oferirà als estudiants universitaris japonesos tres punts de vista sobre Catalunya: a través de la cultura castellera, del procés polític actual i dels projectes d'investigació universitaris.

El dia 11 de juliol començarà aquest programa d'una setmana i s'hi abordaran diversos temes. El primer serà la presentació dels projectes de recerca universitària, que consistirà en l’exposició de la pròpia recerca per part de cada conferenciant convidat i oferirà així l’oportunitat als estudiants japonesos de descobrir com funciona la recerca a Europa. El segon taller serà sobre la pràctica castellera a través de la història i la societat, que anirà acompanyada d'una petita mostra al pati del campus. L'última activitat universitària girarà al voltant del procés d'independència de Catalunya i també de la política dels últims anys.

Un pilar de dol a Hiroshima

A més dels actes universitaris, també hi haurà un moment per al record, en aquest viatge al Japó. El 14 de juliol, a les 10 h (hora local), es farà un pilar de dol al Parc Memorial de la Pau d'Hiroshima, just en el punt on va explotar la bomba atòmica ara farà 72 anys. Aquest acte vol tenir presents les víctimes de tots els conflictes bèl·lics passats i actuals.