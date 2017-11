Dos castells de nou pisos per preparar la diada dels Minyons

260x366 Els Minyons de Terrassa descarreguen el 3d9f pensant ja en la seva diada de final de temporada / MINYONS DE TERRASSA Els Minyons de Terrassa descarreguen el 3d9f pensant ja en la seva diada de final de temporada / MINYONS DE TERRASSA

Dues de les actuacions de castells de nou pisos del cap de setmana s'han d'interpretar amb una doble lectura. Els Minyons de Terrassa i els Castellers de Sants, que han compartit plaça a Granollers amb els Xics, i els Capgrossos de Mataró, que han actuat a casa amb els Castellers de Lleida i els de Figueres, es veuran les cares el proper cap de setmana en l'última gran cita de l'any. Les tres colles han aixecat el peu de l'accelerador per preparar una última gran actuació.



L'estrena del set de vuit per part dels Xics de Granollers ha estat la fita més destacada d'una actuació que ha vist com les colles convidades plantejaven exhibicions al seu abast, reservant forces de cara al proper cap de setmana. Els Minyons de Terrassa han seguit rodant les construccions que podrien conformar la seva exhibició de final d'any. Han descarregat el dos de vuit amb folre, el tres de nou i el quatre de vuit. Tres castells que, juntament amb el pilar folrat final, podrien alçar-se un pis més el proper diumenge al Raval de Montserrat. Després de fer llenya del quatre de nou amb folre a Vilafranca per Tots Sants, els Castellers de Sants han decidit aparcar els castells d'aquest nivell. El dos de vuit folrat i el cinc de vuit han estat les seves millors construccions. Els Xics han arrodonit la seva actuació amb els dos castells bàsics de vuit. Han descarregat el tres però han deixat en carregat el quatre.



La tercera colla del programa de la diada dels Minyons, els Capgrossos de Mataró, s'ha exhibit a casa en la seva última actuació com a colla local de l'any. La diada Mariona Galindo ha servit perquè els de la capital del Maresme sumessin una nova construcció de nou pisos, el tres amb folre. Els Castellers de Lleida han aprofitat l'oportunitat per finalitzar l'any amb la seva millor actuació del curs; han descarregat la ‘clàssica de castells de vuit’ -tres i quatre de vuit més dos de set-. Els Castellers de Figueres han tingut en el tres de set amb agulla el seu millor castell.



Granollers - Diada dels Xics

Xics de Granollers: 2 P4, 3d8, id 7d8, 7d8, 4d8 c, P5

Minyons de Terrassa: 2 P4, 2d8f, 3d9f, 4d8, P7f

Castellers de Sants: P4, 2d8f, 3d8, 5d8, P6, 4 P4



Mataró - Diada Mariona Galindo

Capgrossos de Mataró: P4 cam, 2d8f, 3d9f, 4d8, 4 P5

Castellers de Lleida: P4 cam, 3d8, 4d8, 2d7, 3 P5 (1 c), P5

Colla Castellera de Figueres: 3d7, 3d7a, 4d7, P5, P4