El 2 de 9 amb folre i manilles, principal objectiu dels Minyons de Terrassa per a la festa major

Amb l'arribada del mes de juliol les actuacions amb castells de nou i de gamma extra es multipliquen arreu del territori. Després de les més destacades, que s'han fet aquesta setmana, per Sant Joan, a Valls i a Tarragona, diumenge Terrassa viurà una nova actuació de gran qualitat. Els objectius són inferiors als de l'any passat, en què els Minyons van carregar el primer 3d10fm de l'any, i a més hi van sumar el 2d9fm i el pd8fm, tot i que diumenge també volen portar la gamma extra al Raval de Montserrat. Per la seva banda, divendres els Capgrossos acabaran de fer les proves del 2d9fm i podrien arribar a validar el castell. Els Castellers de Terrassa arriben a la festa major amb la intenció d'estrenar el 4d8.

Els Minyons de Terrassa han començat la temporada amb canvis als troncs que els han dificultat assolir ràpidament nous objectius. De totes maneres, Xavi Jurado, cocap de colla dels egarencs juntament amb Arnau Boada, afirma: "Creiem que les alineacions dels troncs cada cop són millors i estem consolidant les estructures". De cara a diumenge, per tant, el gran atractiu és el 2d9fm. L'acompanyaran amb els altres dos castells de nou bàsics. Al pati d'assaig continuen treballant amb altres castells, com el 9d8 o el 3d9fa amb l'objectiu de poder-los fer a l'actuació de Les Santes, d'aquí un mes. A l'actuació de vigílies de dissabte precisament volen estrenar el 3d8a de cara a trobar l'equilibri per afegir-hi un altre pis aviat.

Els Capgrossos de Mataró tornen a l'actuació de la festa major de Terrassa després d'haver-hi participat per última vegada el 2015. Els maresmencs arriben al juliol amb dos 3d9f i 5d8, però el seu cap de colla, Cugat Comas, adverteix: "Estem per sota pel que fa a prestacions i volum de gent als assajos, i estem sent molt més irregulars que l'any passat". De cara a aquest diumenge, els Capgrossos tenen com a objectiu principal el 4d9f. Tampoc descarten dur-hi el 2d9fm, tot i que Comas creu que és molt difícil que hi arribi.

Diumenge a Vilassar de Mar van fer una prova fins a sisens, de la qual Comas destaca que possiblement és la millor que han fet mai. "Però dubto que divendres puguem tornar a fer una prova similar i no estaríem preparats per portar-lo", afirma. D'aquesta manera, els dos castells de nou bàsics estan assegurats per diumenge, en espera de veure com progressa la gamma extra. Per a aquesta actuació ja han descartat el 5d8 a causa d'algunes baixes importants que tenen.

L'altra colla local, els Castellers de Terrassa, estan en forma i aquest any ja acumulen dos 3d8. Diumenge volen sumar-hi el 4d8 i fer la primera clàssica de vuit de la temporada. De cara a l'actuació de vigílies, en canvi, portaran un programa de castells de set on pugi molta gent. El seu cap de colla, Josep Francesc Cortés, ho explica: "Volem que la gent participi en la festa major de la millor manera possible". En els assajos dels egarencs, a més, ja s'estan treballant els folres del dos i el cinc de vuit, que podrien ser objectius d'aquest any. Tot i això, Cortés manté que "l'objectiu d'aquest any és arribar amb els assajos necessaris, i no tant fer-lo a plaça".