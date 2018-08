La Firagost se salda amb un espectacular duel de castells d'ensomni

260x366 La Colla Joves Xiquets de Valls sorprèn en descarregar el dos de vuit sense folre a la diada de la Firagost / CAROL MARTIN La Colla Joves Xiquets de Valls sorprèn en descarregar el dos de vuit sense folre a la diada de la Firagost / CAROL MARTIN

Per sisena temporada consecutiva, els castells de gamma extra han esdevingut els principals protagonistes de la diada vallenca de la Firagost. Si bé el nivell de la Colla Vella dels Xiquets de Valls està sent clarament superior en el primer tram de temporada, la igualtat ha estat destacable i la Colla Joves Xiquets de Valls ha sortit de plaça amb molt bones sensacions. La jornada consolida el moment més dolç de la temporada.



La Colla Joves Xiquets de Valls ha estat l'encarregada d'iniciar l'actuació i ha decidit fer-ho assegurant el castell de sortida. Han apostat pel tres de nou amb folre, el cinquè de la temporada. Si bé el folre no ha estat tant dur com una pedra, la feina a tots els nivells n'ha garantit una bona execució. Amb els deu pisos com a objectiu principal, la Colla Vella dels Xiquets de Valls era conscient que la seva primera construcció no podia ser una estrena. Han apostat pel cinc de nou amb folre, el seu gamma extra més rodat. Malgrat mantenir un lleuger moviment als pisos inferiors, han aconseguit aturar l'estructura amb l'entrada de la canalla. La falta de ritme s'ha notat durant el descens, quan el pis de terços ha hagut de fer un esforç extra per no comprometre la descarregada.



Diuen que a Valls la colla que surt guanyadora d'una diada és aquella que celebra més els seus castells i la Joves ha fet un gran cop de timó en el segon torn. Contra tot pronòstic han descartat l'esperat dos de nou amb folre i manilles, complicat de lligar amb el nombre d'efectius a plaça, i han optat pel dos de vuit sense folre. L'estructura, que tot just diumenge descarregava per primer cop la colla rival, no ha pujat amb comoditat però els diables vermells l'han sabut dominar. Han asserenat el tremolí i l'han aturat mentre s'entregirava per dibuixar-ne l'aleta. Els dubtes han fet que l'acotxador trigués més del compte en sortir i que ho fes per la mateixa rengla que havia pujat. El castell, que semblava tocat de mort, ha acabat mostrant una defensa tant agònica com memorable. La colla ha acabat entonant el “canta i no llores”. La resposta ha arribat en forma de tres de deu amb folre i manilles. Més nerviós del compte, el castell ha estat esclau del cronòmetre. El muntatge del folre i de les manilles no ha estat tant àgil com de costum i s'ha alçat a la defensiva. Els rosats han aturat cada sotragada fins al moment culminant però els nervis han fet que els pisos superiors s'arronsessin durant els primer compassos del descens. Si bé han mostrat gran veterania intentant redreçar la situació, el tres ha acabat col·lapsant en una caiguda prou complicada.

315x388 La Colla Vella dels Xiquets de Valls corona el seu primer castell de deu pisos de l'any / CAROL MARTIN La Colla Vella dels Xiquets de Valls corona el seu primer castell de deu pisos de l'any / CAROL MARTIN

Amb la feina feta, la Colla Joves Xiquets de Valls s'ha hagut d'enfrontar en tercera ronda a un dels seus reptes més complicats. Amb el tres de nou amb folre en cartera i el dos net descarregat, provar el primer quatre de nou folrat de l'any no era bona peça en el teler. Amb canvis en el tronc més habitual, el castell s'ha alçat incòmode i no ha sabut trobar les mides correctes. Després de l'aleta s'ha acabat desfigurant i ha cedit per la part baixa després que un casteller hagués de canviar els peus de lloc. Malgrat la caiguda del castell emmanillat, la Colla Vella ha volgut demostrar que a dia d'avui és una de les colles amb el ventall més ampli de construccions del màxim nivell. Després de desmuntar un primer peu, han fet sonar les gralles per encarar el quatre de nou amb folre i pilar. El quatre s'ha bastit sense complicacions però després de l'aleta s'ha tancat per la part alta demanant un punt extra de concentració.



Amb els torns de castells liquidats, castellers i aficionats de les dues formacions han iniciat una ronda de càntics que semblava destinada a decantar la diada a un o altre bàndol. Els "oé Colla Vella oé" han estat replicats amb un nou lema per part de la Colla Joves que ha adoptat el càntic independentista per transformar-lo en un "el primer serà sempre nostre!" en clara al·lusió al dos de vuit sense folre. La plaça ha quedat paralitzada durant dos minuts i després d'un nou empat tècnic les colles han anat a la ronda de pilars.



En aquest moment s'han canviat les tornes i la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha estat la primera en fer sonar les seves gralles. Amb un canvi en el terç habitual del seu espadat i un folre reduït, han rubricat un excel·lent pilar de set. Sense més bales a la recambra, la Joves ha descartat un espadat de sis pisos que s'ha mostrat irregular les darreres setmanes per finalitzar la seva actuació descarregant tres pilars de cinc simultanis.



Colla Joves Xiquets de Valls: 3d9f, 2d8, 4d9f c, 3 P5

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 5d9f, 3d10fm c, 4d9fp, P7f