Jove de Sitges i Castellers de Mollet brillen en un cap de setmana de poques estrenes

260x366 3d7a dels Castellers de Mollet 3d7a dels Castellers de Mollet

La cita més destacada del cap de setmana ha estat, sense cap mena de dubte, l' actuació del Primer diumenge de Festes de Santa Tecla de Tarragona. En aquesta, però, tot i haver-se descarregat quatre castells de gamma extra, cap colla ha pogut estrenar cap castell en la present temporada. D’aquesta manera, mentre que altres colles de vuit encara es troben en una fase de rodatge a l’espera d’atacar reptes superiors, les novetats de la setmana han arribat de la mà de colles de set.

La Jove de Sitges recupera el 2d7

L’actuació del 36è aniversari dels Xicots de Vilafranca va ser l’escenari escollit per la Jove de Sitges per tornar a afrontar-se al 2d7, castell que ja van carregar al juliol en la darrera actuació abans de vacances. Els del Garraf el van poder descarregar després de fer-ho per últim cop l’any 2012. La d’aquest dissabte ha estat tot just la tercera completada pels de la camisa de color vi, a més d’altres set de només carregades.

Una altra colla que també va voler descarregar el primer 2d7 de la temporada van ser els Castellers de Badalona, però la van poder coronar. Els micacos no la descarreguen des del 2012 i, de la mateixa manera que els de Sitges, en porten tres de completades en el seu historial.

Primer triplet de set pels Castellers de Mollet

Després de força anys amb dificultats per completar castells de set, la temporada passada els Castellers de Mollet van recuperar el 3d7, el qual feia dotze anys que no descarregaven. Alhora es van habituar al 4d7 amb quatre de descarregats. Aquesta temporada des de bon inici els del Vallès Oriental han anat acumulant castells des de bon inici. Quan encara els queden pràcticament dos mesos de temporada, ja és l’any en el qual han descarregat més castells de set de la seva història. Un castell que encara no havien fet mai, però, era el 3d7a que han descarregat aquest cap de setmana, que van acompanyar del 3d7 i 4d7. La d’aquest diumenge es converteix en la millor actuació del seu historial i la primera en la qual completen tres castells de set.