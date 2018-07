La Jove de Tarragona i els Nois de la Torre es mostren poderosos

260x366 La Colla Jove Xiquets de Tarragona descarrega el seu primer castell de gamma extra de l'any a Torredembarra / COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA La Colla Jove Xiquets de Tarragona descarrega el seu primer castell de gamma extra de l'any a Torredembarra / COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA

La primera actuació del tour casteller pel Baix Gaià, la del Quadre de Santa Rosalia a Torredembarra, serveix en safata un enorme pas endavant de dues de les formacions de la zona tradicional que segueixen mostrant una gran progressió. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha decidit atacar el seu primer castell de gamma extra de la temporada mentre que els Nois de la Torre han arrodonit la seva millor actuació en 36 anys d'historial. La Colla Joves Xiquets de Valls ha pagat la ressaca del llarg viatge als Estats Units però ha pogut exhibir construccions de la gamma alta de vuit.



Si bé per Sant Joan s'esperava que la Colla Jove Xiquets de Tarragona estrenés les construccions de la gamma extra a través del nou de vuit, els de la camisa lila s'han acabat decantant per provar a Torredembarra el seu primer cinc de nou folrat de l'any. La fita no ha arribat fins a la tercera ronda, després de completar els dos castells bàsics de nou pisos, el tres i el quatre folrat. Tot i carregar-se amb força suficiència, l'han hagut de treballar durant el descens. La més gran de les catedrals esdevé així la més matinera descarregada mai per la Jove i el castell de més valor que ha vist fins ara la vila de Torredembarra. No satisfets amb aquest pas de gegant, han afegit una nova estrena en descarregar a la ronda de pilars l'espadat de set amb folre.



Quan la colla local és clarament inferior quant a nivell de les colles convidades, la seva actuació acostuma a passar força desapercebuda però els Nois de la Torre s'han reservat avui un espai en el cor dels aficionats als castells. El seu repte personal passava per completar la seva millor actuació en ajuntar tres de les millors estructures del seu historial, el cinc de set, el set de set i el recuperat tres aixecat per sota. Una a una han anat resolent les construccions, enfrontant-se en tercera ronda amb el tres de set aixecat per sota, castell que tot just recuperaven l'any passat després de trenta-cinc anys. Han exhibit unes aixecades molt sòlides i decidides fins col·locar els segons a peu dret al terra i han superat l'ascens de l'últim pis amb bona nota. En una primera instància dues rengles han quedat lleugerament endarrerides però ho han superat amb gran pas final que ha fet embogir la plaça.



Després de la seva estada als Estats Units, la Colla Joves Xiquets de Valls ha pagat la falta de rodatge però no s'ha volgut quedar enrere. Han descarregat el seu tercer cinc de vuit de l'any en el primer torn però han hagut de desmuntar el tres de nou amb folre en el segon abans de col·locar-hi l'acotxador. El castell de nou pisos dels vallencs no ha acabat de funcionar en l'encaix entre el folre i el pis de terços i han acabat renunciant als nou pisos. Han completat el dos de vuit amb folre i han arrodonit la seva actuació descarregant el tres de vuit per demostrar que el tronc està ben dominat.



Colla Jove Xiquets de Tarragona: 3d9f, 4d9f, 5d9f, P7f, 4 P4

Nois de la Torre: 5d7, 7d7, 3d7xs, P5

Colla Joves Xiquets de Valls: 5d8, id 3d9f, 2d8f, 3d8, 2 P5