Mataró prepara pel primer castell glosat de la història

260x366 Pilars dels Capgrossos de Mataró en la diada del seu local / JOANA D'ARC Pilars dels Capgrossos de Mataró en la diada del seu local / JOANA D'ARC

260x366 Cartell de les 12 hores de cançó improvisada a Mataró Cartell de les 12 hores de cançó improvisada a Mataró

“Us imagineu un pilar de 4 que, enlloc de les instruccions del cap de colla o el toc de gralles i tabals té com a instruccions una glosa?”, així promocionen els Capgrossos de Mataró la seva col·laboració en la onzena edició de les 12 hores de cançó improvisada, que dissabte tindrà lloc a Mataró. La seva actuació formarà part de l'acte inaugural de la marató d'improvisacions que tindrà lloc a les 12 del migdia a la plaça Can Xammar. La formació de la capital del Maresme tancarà el cercle en acollir l'acte de fi de festa al bar de la colla i resguardaran una part dels glossadors participants, que faran nit en el seu local social.



Dissabte 14 d'abril glosadors de diferents territoris faran gala dels seus cants improvisats pels carrers de Mataró. Durant tot el dia els carrers i places de la capital del Maresme acolliran glosadors del Principat però també del País Valencià, Menorca, Mallorca, la Catalunya Nord, les Terres de l'Ebre i d'Euskal Herria.



La cultura mataronina tindrà un espai especial, en l'acte inaugural els Capgrossos de Mataró alçaran per primer cop un pilar glosat. Cugat Comas, el seu cap de colla, elevarà el concepte de “cantar castells” que és com es coneix a l'acte de donar ordres, a un nou estadi ja que ho farà en vers, traslladant així la improvisació d'un glosador. Durant les dotze hores que durarà la trobada hi haurà moments per homenatjar Rafael Salazar, conegut com el “tío Rafael”, emblema de la generació de gitanos que va crear el garrotí a Lleida i mataroní d'adopció. La companyia de dansa de la ciutat, Dans Invitro, i l'Aula de Teatre també acompanyaran algunes de les improvisacions.