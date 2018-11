La gamma extra dels Minyons, gran atractiu del darrer cap de setmana de temporada

Com és habitual, la plaça Vella de Terrassa posa el teló final a la temporada castellera amb la Diada dels Minyons de Terrassa, on també seran els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants. Els amfitrions hi portaran la gamma extra, mentre que mataronins tindran els bàsics de nou com a castells límit, en els quals també esperen arribar els Borinots.

Des de fa setmanes, els Minyons de Terrassa tenen clar que el 5d9f és el gran objectiu de cara a la seva Diada. Una caiguda inesperada en l'assaig del darrer divendres, però, els ha obligat a replantejar la situació i seran les últimes proves les que determinin si la súpercatedral arriba a plaça. D'altra banda el 2d9fm i el Pd8fm, espadat que enguany encara no han mostrat, estan pràcticament assegurats mentre que el 4d9f completarà el programa de castells.

Els Capgrossos de Mataró arribaran a Terrassa aparcant, amb tota probabilitat, la gamma extra. L'intent de 5d9f de Tots Sants, juntament amb el Pd7f carregat a Sants, els ha portat que els mataronins s'hagin marcat l'obectiu de no tornar a caure. D'aquesta forma el 3d9f i el 4d9f estaran presents a la plaça Vella mentre que un altre castell de vuit completarà el programa. Tot i el gran treball amb el Pd8fm que han dut a terme aquest any, finalment no arribarà a plaça i es decantaran pel Pd7f.

Els Castellers de Sants han seguit durant les darreres setmanes en el rodatge dels castells bàsics de vuit a causa, bàsicament, dels diversos canvis introduïts en el pom de dalt. De totes maneres el treball en els castells de nou ha seguit present en el local d'assaig i podrien veure la llum aquest diumenge. Tant el 3d9f com el 4d9f, però, no estan confirmats i farà falta veure el darrer assaig d'aquest divendres per decidir el programa de castells; el qual completaran amb un castell de set, que en tota probabilitat serà el 7d7.