Premià de Mar manté el seu estatus casteller

Els Capgrossos de Mataró encaren la festa major de les Santes sumant un nou castell de nou pisos a Premià de Mar. La plaça de la vila més pirata de Catalunya ha tornat a veure el seu màxim nivell amb la colla de la capital del Maresme. Si bé s'ha trobat a faltar un cinc de vuit dedicat al proper atac a la gamma extra, els castellers de Cugat Comas han pogut acabar de rodar l'estructura del dos que podrien emmanillar el cap de setmana que ve. La diada ha mantingut el cartell de costum, amb la participació d'uns Castellers de Badalona que, a les portes de les vacances, no han pogut mostrar el seu millor nivell.



Pendents fins a l'últim moment de l'arribada d'un dels seus membres del tronc, els Capgrossos de Mataró han iniciat la seva actuació apostant pel dos de vuit amb folre. Corregides les mides del peu, l'han atacat amb decisió però amb molta cura i l'han dominat sense complicacions. Han hagut de deslligar dos cops el peu del seu tres de nou amb folre central i això l'ha fet pujar amb un punt de pressió afegida. Han dominat l'ascens amb bones mesures i han acabat apamant el castell més important. Amb la seva festa major a tot just set dies, i amb una segona actuació pendent diumenge a la tarda, han decidit arrodonir la festa amb un segur quatre de vuit.



Si bé l'objectiu principal dels Castellers de Badalona passava per estrenar el dos de set, una lesió extra castellera d'última hora ha reconduït l'actuació de la colla 'micaco'. El seu primer castell ha sigut un tres de set de molt bona factura, que ha demostrat que el nivell habitual de la colla hauria d'estar per sobre de les estructures bàsiques. Han optat per exhibir l'alineació més lleugera del seu quatre de set pensant ja en estructures de futur i han arrodonit la seva actuació amb un còmode quatre de sis amb agulla que ha servit per fer rotacions amb castellers menys habituals.



En la ronda de pilars els Capgrossos han deixat passar els badalonins en l'ordre per agafar forces i provar el seu primer pilar de sis de la temporada. La colla de la camisa 'micaco' ha rubricat la diada amb el vano de cinc com a preludi del gran espadat blau marí. Amb un petit canvi en l'alineació habitual, l'han coronat sense grans problemes, però la flexió d'un dels membres del tronc ha fet patir el públic durant els primers compassos de la descarregada.



Castellers de Badalona: 3d7, 4d7, 4d6a, V5, P4

Capgrossos de Mataró: 2d8f, 3d9f, 4d8, P6, 6 P4