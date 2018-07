Preparats per fer el salt

Ja fa unes temporades que Tarragona, i en la seva extensió Catalunya, no ha parat de veure com els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han acumulat castells de vuit i s'han consolidat en una gamma que anys anteriors els havia costat Déu i ajuda. La temporada passada els de la camisa verda van descarregar dotze castells de vuit, setze dosos de set, catorze pilars de sis i dos pilars de set amb folre. En total quaranta-quatre castells de la gamma de vuit descarregats i amb una gran efectivitat, ja que només van caure en un pilar de set que els va quedar en carregat.

El 2017 dels tarragonins va ser el de l'esclat cap a una colla amb una gran projecció de futur i en la qual es van començar a plantejar el dos de vuit amb folre o castells de vuit amb l'agulla. Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, però, no s'han conformat amb la bona temporada anterior i l'arrencada d'aquest any ha estat molt meritòria amb la consolidació de la gamma de vuit des de bon inici. A més la colla també ha corregit alguns dèficits que tenia com el del quatre de vuit. L'any passat només el van portar tres cops a plaça, dada que contrasta amb els nou tresos de vuit que van completar. Aquesta temporada, en canvi, també han agafat la mida al carro gros i a aquestes alçades ja n'han descarregat tres, els mateixos que en tot l'any passat.

Amb aquest gran inici de temporada, per tant, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau ja somien en què poden fer en les properes actuacions. En les pròximes setmanes, a més, compten amb dues grans cites com són les d'El Catllar d'aquest dissabte i, especialment, la de Sant Magí el 19 d'agost. El següent pas a donar segurament sigui el del pilar de set amb folre, després de ja haver descarregat sis pilars de sis a plaça tot i els canvis que han introduït de l'enxaneta i l'aixecador. Aquest diumenge passat, de fet, van realitzar un assaig especial en el qual van descarregar l'espadat de set sencer amb la xarxa.

A partir d'aquí el ventall de la colla dirigida per David Lobo s'estén a diverses estructures que caldrà veure com evolucionen a l'assaig. El mateix cap de colla admetia aquest cap de setmana en declaracions al 3 Rondes de Catalunya Ràdio que "portem en paral·lel el treball amb dos castells inèdits per nosaltres com són els de rubricar encara més el pilar o fer la feina pendent que ens va quedar l'any passat del 2d8f", al qual també cal sumar alguna altra construcció com la del cinc de vuit. De totes maneres, la consolidació dels de Sant Pere i Sant Pau en la gamma just inferior amb els bàsics de vuit i el pilar de sis posen els fonaments de cara a poder somiar amb reptes superiors.