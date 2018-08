Serà el dos de vuit el castell decisiu de la diada de Sant Fèlix?

260x366 Els Castellers de Vilafranca descarreguen el 2d8sf / EFREN GARCIA Els Castellers de Vilafranca descarreguen el 2d8sf / EFREN GARCIA

La reconsideració del dos de vuit sense folre ha sacsejat el món casteller fins al punt que enguany la diada de Sant Fèlix podria veure quatre intents d'aixecar aquesta estructura. Divendres passat el dos de vuit ja va ser el principal protagonista als patis d'assaig dels Castellers de Vilafranca, de la Colla Joves Xiquets de Valls, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Minyons de Terrassa, però en el que portem de temporada només l'han provat i descarregat a plaça les agrupacions vallenques, cosa que els concedeix cert avantatge.



A les portes del cap de setmana, el món casteller va viure divendres una de les nits més meravelloses dels últims anys. Com que ja no es porta allò dels taquígrafs, van ser les xarxes socials les que es van omplir de comentaris sobre les proves que les quatre colles estaven fent als seus locals d'assaig. És habitual que abans d'una diada d'aquesta importància les proves esdevinguin tan espectaculars com les mateixes actuacions, però ho és més quan per primer cop es visualitza d'una manera tan clara que el castell estrella, el dos sense folre, ho és a les tres puntes del Principat. Cada colla a resguard del seu local, però totes elles amb la plaça de la Vila en ment i amb la diada de Sant Fèlix com a principal objectiu.



Si bé la cita que culmina el calendari tradicional d'estiu ha vist castells de tots els colors, el dos no ha sigut ni de lluny el més repetit. Amb només vuit intents, tots ells del 1994 cap aquí, els Castellers de Vilafranca destaquen per ser la colla amb més bons registres. Els verds han descarregat dos cops el dos de vuit sense folre el dia del patró de la ciutat i l'han coronat en dues ocasions més. Les seves quatre aletes són seguides només per la Colla Joves i per la Vella dels Xiquets de Valls. Aquestes dues agrupacions l'han coronat un cop per Sant Fèlix, però enguany podria ser el primer que el descarreguessin. No oblidem que cada una d'elles ja porta dues torres descarregades –i una carregada en el cas de la Joves– i que sembla que, de moment, li tenen la mida presa.



L'única colla que no ha provat mai el dos a Vilafranca és la dels Minyons de Terrassa. De fet, els egarencs no han dibuixat mai l'aleta d'aquest castell, que han provat només dos cops a plaça, un a la festa major de Sant Narcís a Girona i l'altre a la seva diada de final de temporada.



Actuacions com la de la Colla Joves Xiquets de Valls aquest any en la diada de la Firagost ja han demostrat que la fera indomable té cert marge de treball i això obre les possibilitats de gaudir d'un Sant Fèlix amb quatre torres com a protagonistes. És obvi el potencial mediàtic del titular que tothom espera publicar dijous, però quan la carta més important és a la mà dels quatre jugadors asseguts a taula prenen especial importància l'ordre de joc i els seus complements.