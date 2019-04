ÚLTIMA HORA: La Jove de Tarragona actuarà a la Diada de Sant Fèlix, juntament amb Verds, Vella i Joves

Quan falten quatre mesos i mig de la Diada de Sant Fèlix, els administradors de la Festa Major de Vilafranca han donat a conèixer el cartell per a l'actuació del 30 d'agost. La principal novetat ha estat la inclusió de la Jove de Tarragona que ha entrat en el lloc que habitualment ocupen els Minyons de Terrassa. D'aquesta forma es repeteix el cartell del 2014 amb els tarragonins compartint plaça amb els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls.

La Jove de Tarragona, per tant, torna per la porta gran al cartell de Sant Fèlix. La temporada anterior van exhibir una gran varietat amb els castells de gamma extra amb el 3 de 10 amb folre i manilles carregat com a millor castell i sent la colla amb més Pd8fm completats. Per contra els Minyons de Terrassa van tenir un any força més complicat.

L'any passat els de la camisa lila es van autodescartar per participar en l'actuació de Sant Fèlix al·legant que "la situació actual fa que la colla no se senti gens còmoda amb el procés de selecció i amb la dinàmica generada en els últims anys amb la colla a la diada". Aquest, però, han acceptat la invitació i seran per quart cop a la festa major vilafranquina, després de fer-ho els anys 1996, 2012 i 2014. La seva millor actuació per Sant Fèlix és la de la seva darrera participació, en la qual van completar el 3d9f, 5d9f, 9d8 i van coronar el Pd8fm.

Per quart any seguit, a més, Jordi Bertran exercirà com a cap de plaça.