Un castell inèdit podria revolucionar la temporada

Durant molts anys l'estructura del nou ha estat relegada a un paper absolutament secundari i anecdòtic però el bon moment de forma del món casteller i la consecució per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls del nou de vuit l'any 2001 l'han fet despertar en els últims quinze anys portant-lo, fins i tot, a una posició destacada. Enguany ja són 5 les colles que n'han dut algun a plaça, gairebé una desena de construccions que triplica les millor xifres d'aquesta estructura per al mateix període en tota la història dels castells.



Amb l'arribada de les primeres construccions de gamma extra de l'era moderna, els castells esdevenen una moda i les places d'arreu del país s'omplen de castellers. A poc a poc el volum d'efectius augmenta a totes les colles i això fa que proliferin construccions que necessiten major base social. Els Margeners de Guissona inventen l'estructura del set el 2009, el 2012 els Tirallongues van dibuixar un vuit de sis, els Castellers de Vilafranca es van atrevir amb un deu de set el 2015 i la Joves dels Xiquets de Valls amb el dotze de set al 2008.



Més enllà de l'objectiu del nou de vuit, en les últimes temporades s'ha obert un nou escenari amb la inclusió del nou de nou amb folre a la taula de puntuacions del Concurs de Castells per sobre de les construccions de deu pisos emmanillades. La Colla Jove Xiquets de Tarragona va fer-ne una primer prova el 2016 i la Colla Vella dels Xiquets de Valls va arribar a col·locar-hi el pis de sisens en l'assaig previ a Santa Úrsula l'any passat. A banda d'altres construccions, aquest podria ser un dels principals objectius dels vallencs aquesta temporada. Enguany ja han descarregat el de set pisos en quatre ocasions i això ha disparat el nombre dels executats fins aquest cap de setmana triplicant els que s'havien fet en aquest període els anys 2012 i 2014.



Per entendre l'evolució d'aquesta estructura en tota la seva magnitud cal tenir en compte que només en les dues últimes temporades es van portar a plaça més nous –ja siguin de sis, de set o de vuit pisos- que en els setanta-quatre anys que van des del 1926, primer any del qual es conserven dades, al 2000, any anterior a l'estrena del de vuit pisos.



Un castell del segle XIX que no ha esclatat fins al segle XXI



Segons la tradició oral, el nou és un castell que s'hauria executat durant l'era antiga dels castells. Les primeres referències que apareixen a la Base de Dades castellera de la Coordinadora i de la Colla Jove de Tarragona són de 1985, quan els Xiquets de Reus van recuperar-lo de sis pisos a la vila d'Alcover. Tres anys més tard, els Castellers de Vilafranca completarien el de set. No seria fins tretze anys després que arribaria el primer nou de vuit descarregat de la història.



Compost per quatre estructures, una de tres persones central amb tres torres adossades, el nou, com el dotze, havia estat durant el segle XX una construcció anecdòtica i peculiar, una mena de ‘divertimento’ o de demostració de força com ho eren les figueretes –exercici d'equilibri que realitza un casteller de tronc tot fent la vertical abans del descens- en la resta de castells. La seva dificultat no radicava tant en la vessant tècnica com en la capacitat de mobilització de castellers necessària ja que les colles l'acostumaven a fer un pis per sota del seu nivell habitual.