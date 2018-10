Els castells inèdits i el Concurs

El Concurs de Castells d'aquest any es presenta, de la mateixa manera que fa dos anys, amb la intenció d'alguna colla d'intentar un castell inèdit. El 2016 va ser el 3d9sf de la Colla Vella, i per a aquest diumenge la colla Joves de Valls també prepara el mateix castell. Durant la temporada, alhora, la Colla Vella i la Jove de Tarragona també han fet diverses proves del 9d9f, castell que mai s'ha intentat a plaça. Tot i això, les baixes causades en l'actuació del primer diumenge de festes han provocat canvis en l'alineació i caldrà veure si arriben preparats per alçar-lo a la TAP.

De tota manera, la Tarraco Arena Plaça, o en el seu temps la plaça de Braus, no presenta uns bons resultats en castells inèdits provats durant les jornades del Concurs de Castells. En el llarg de la història, el Concurs ha vist quinze intents de castells inèdits entre vuit castells diferents. De tots aquests, però, només hi ha hagut una edició en la qual una colla hagi assolit el castell que es proposava. Va ser en el 6è Concurs de Castells, el 1970, en el qual tant la Colla Vella dels Xiquets de Valls com els Nens del Vendrell van encarar el 2d8f. Els rosats van ser els primers a coronar-lo, mentre que dues rondes després els vendrellencs es van convertir en els primers a descarregar el dos folrat.

540x306 Castells inèdits provats al Concurs Castells inèdits provats al Concurs

A excepció del cas esmentat, tota la resta de castells inèdits provats durant el Concurs han acabat sense poder-hi fer l'aleta. La Colla Vella és la formació que més castells inèdits ha provat al Concurs, en un total de set. Són el Pd6 (1952 i 1954), 4d8a (1970), 4d9sf (1998), 2d9f (2002) i 3d9sf (2016). La colla Joves també va voler ser la primera colla a apuntar-se el 4d8a (1980), el 4d9sf (1998) i el 2d8sf (1994). Finalment trobem la Jove de Tarragona amb els seus intents al 5d9f (1994) i al 4d9sf (1998).

540x306 Intents al Concurs de castells ja carregats però no descarregats Intents al Concurs de castells ja carregats però no descarregats

El Concurs de Castells, alhora, també ha viscut intents de castells que ja s'havien carregat amb anterioritat però mai descarregat. El primer va ser el que la Colla Nova dels Xiquets de Valls va fer del 4d8 el 1932, que després ells mateixos van descarregar l'any vinent. La Colla Vella també acumula bastants intents amb l'èxit a mitges del 3d9f carregat l'any 1986 i el 5d9f carregat l'any 1996. Per contra, no va poder coronar el 2d8sf del 2000 i el 2002 quan encara ningú havia aconseguit domar la bèstia. Finalment els Castellers de Vilafranca, tot i comptar amb el primer Pd8fm carregat (1995) i el primer descarregat (1997), no el van poder coronar l'any 1996. De la mateixa manera, van intentar el 2d8sf sense èxit el 2010, tot i que tot just una setmana més tard el descarregaven per primer cop a la història en l'actuació de Tots Sants.