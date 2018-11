Les colles castelleres recullen els fruits d'una llarga temporada

260x366 Els Sagals d'Osona arrodoneixen la temporada descarregant la tripleta de castells de vuit i el pilar de sis / SAGALS D'OSONA Els Sagals d'Osona arrodoneixen la temporada descarregant la tripleta de castells de vuit i el pilar de sis / SAGALS D'OSONA

A les portes de les últimes grans actuacions de la temporada castellera, el debat i els resultats ens porten a preguntar-nos si s'ha allargat massa el curs. Sense construccions de nou pisos ni de gamma extra, un cap de setmana més, l'actualitat ha arribat carregada de petits grans èxits que han ruixat el territori de manera força irregular.



Han quedat ja enrere aquells anys en els quals les dues colles castelleres de la ciutat de Valls reservaven la diada de la Fira de Vila-rodona com a revàlida de la cita cabdal de santa Úrsula. L'últim intent de castell de gamma extra, i de nou pisos, que s'hi va provar va tenir lloc l'any 2012. Des de llavors, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Vella han donat per vàlida la temporada passés el que passés en l'última actuació a casa. Avui les dues formacions han apostat pels castells bàsics de vuit, que han aprofitat per combinar troncs de gran veterania amb castellers que no han tingut tantes oportunitats al llarg de l'any.



La jornada més destacada del cap de setmana ha sigut aquest cop la de final de curs dels Sagals d'Osona. La colla vigatana ha certificat una gran temporada en descarregar la tripleta de castells de vuit pisos, tres i quatre de vuit més el dos folrat. Els Sagals han arrodonit la gesta descarregant el pilar de sis, i han ajornat així un pilar de set amb folre sobre el qual s'havia arribat a especular durant la setmana. Amb aquest resultat, els d'Osona gairebé calquen els registres de l'any 2017 i confirmen així un cicle exitós.



El taronja ha sigut l'únic folre que s'ha pogut completar. Dissabte els Castellers de Lleida també van afrontar el repte a casa, però el van haver de desmuntar quan ja hi tenien col·locat el pis de dosos. Els de la camisa bordeus es van conformar amb el quatre de vuit i el dos de set, millors construccions que aquest any han anat repetint amb solvència per consolidar el seu nivell. Terrassa s'ha convertit en escenari de castells de vuit pisos gràcies al quatre de vuit dels Castellers de Terrassa i als dos castells bàsics dels Castellers de Sabadell, la colla local també s'ha apuntat el dos de set en una bona actuació final. Restablerts d'algunes baixes, els Xics de Granollers han recuperat a Cornellà el quatre de vuit i els Xiquets de Tarragona han tancat la temporada a Altafulla també amb aquesta construcció.



Conscients que una flor no fa estiu, la Colla Castellera de Figueres ha volgut revalidar els registres aconseguits a Torredembarra durant el Concurs de Castells. Els de l'Empordà han repetit fil per randa la seva actuació i han descarregat el dos de set per primer cop al davant dels seus aficionats. Els Castellers de Cornellà han aprofitat la seva diada de final d'any per estrenar el primer set de set del curs. També jugant a casa, els Xiquets de Cambrils van descarregar dissabte el primer quatre de set des de la refundació de la colla l'any 2013 i, per tant, van rubricar la seva millor exhibició en aquest període. La trobada de colles del sud va acollir un total de vuit formacions i va servir també perquè els Torraires de Montblanc s'apuntessin el tercer tres de set de la temporada.



Parets del Vallès ha comptat amb dues estrenes més en la gamma alta dels sis pisos, els Manyacs han completat el primer cinc de l'any, el segon del seu historial, i els Castellers de la Gavarresa s'han anotat el primer dos de la temporada. A Barcelona, els Castellers de Sant Andreu i Pallejà van descarregar per primer cop el tres de sis amb agulla i completen així les primeres quatre estructures d'aquest nivell.