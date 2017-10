Les colles celebren la proclamació de la República Catalana

Amb diades importantíssimes a l'horitzó més proper, ahir van ser diverses les colles castelleres que van decidir no aplaçar un dels últims assaigs de la temporada i compaginar-los amb la celebració de la proclamació de la República Catalana. Arreu del territori català van alçar-se pilars, amb i sense camisa oficial però, gairebé per primer cop, el clam casteller va demanar certa normalitat per no perdre una de les últimes oportunitats del curs per acabar l'any els màxims castells possibles.



Colles com la dels Castellers de Vilafranca, van avisar que celebrarien l'efemèride amb cava en finalitzar l'assaig, d'altres, com les dels Castellers de Sant Cugat o els Castellers de Barcelona, van aplaçar-ne la primera part però van convocar tots els seus castellers a un últim entrenament abans d'atac de nou els castells de nou pisos. Una hora abans del seu assaig, els Castellers de Lleida recordaven als seus membres que era important la seva presència al local mentre que els Xerrics d'Olot, per exemple, animaven la seva colla a donar la benvinguda a la República fent un bon assaig. Fins i tot, alguna formació com la Colla Jove de Vilafranca, feia broma canviant les sigles de la DUI per una DUA (Declaració Unilateral d'Assaig) per encarar les dues últimes actuacions de la temporada.



La tònica general va reclamar un canvi de bandera en la celebració de la proclamació de la República Catalana, així, la Colla Jove Xiquets de Tarragona va celebrar el dia alçant un pilar de quatre fent ús de la indumentària oficial de la colla a la plaça de la Font, mostrant una senyera al capdamunt. Els Castellers de Vilafranca també van optar per la senyera, tancant el seu assaig amb un pilar de cinc mentre cantaven els Segadors.

Participem de la celebració d'aquest dia històric des de Tarragona, fent un pilar de Colla. Visca la República catalana! #castellers pic.twitter.com/oz75FNYFDj — Colla Jove Tarragona (@JoveDeTarragona) 27 d’octubre de 2017