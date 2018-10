Les colles vallenques es queden a les portes de coronar el tres de nou

La diada de Santa Úrsula confirma el tres de nou sense folre com la estructura més anhelada i a l'hora la de major dificultat. Les dues colles de la ciutat de Valls han volgut posar la cirereta a un final de temporada de pel·lícula coronant l'estructura inèdita, però el tres s'ha resistit fins a en tres ocasions. Les dues formacions han assolit un nivell espectacular en descarregat el quatre de nou sense folre, la Joves, a més, també ha arribat a carregar el dos de vuit. Si bé la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha provat el tres de deu amb folre i manilles i el dos de nou amb folre, avui no han pogut certificar la seva millor temporada sumant els últims èxits de l'any.



L'actuació s'ha posat en marxa amb un duel d'alta volada. Les dues formacions han decidit iniciar l'exhibició amb l'anomenat ‘castell total’, el quatre de nou sense folre. Si bé fins fa unes setmanes semblava que la carta més segura de la Colla Joves Xiquets de Valls, avui han optat de nou pel quatre per obrir la caixa dels troncs. La Joves l'ha alçat després d'un peu desmuntat i l'han treballat amb certa comoditat, si bé els pisos superiors han quedat tancats de mides. La Colla Vella podia haver esquivat la comparació directa però si una formació ha dominat enguany aquesta estructura aquesta ha estat la de la camisa rosada. L'han plantat a la primera i l'han apamat fins a l'aleta. Ha estat llavors quan el castell ha passat per un moment de nervis. Coneixedors del seu control han asserenat els ànims per protagonitzar un lent descens.

249x249 La Colla Vella dels Xiquets de Valls s'atreveix amb el 2d9f però el castell fa llenya quan es col·locava l'acotxador / TJERK VAN DER MEULEN La Colla Vella dels Xiquets de Valls s'atreveix amb el 2d9f però el castell fa llenya quan es col·locava l'acotxador / TJERK VAN DER MEULEN

Els programes de les dues formacions per a la seva última gran cita del calendari eren molt ambiciosos i això ha fet que la segona ronda acabés allargant-se més del compte. Els ‘camises vermelles’ han preferit aparcar el tres de nou sense folre per al tercer torn i enllestir primer aquelles construccions assolides enguany abans d'afrontar el repte del castell inèdit. El seu dos de vuit sense folre s'ha alçat amb seguretat però més a poc a poc del que ens tenen acostumats. Han col·locat el pis de dosos a bon ritme però després han espaiat l'ascens dels més menuts buscant certa tranquil·litat. L'estructura s'ha anat tensant i fins i tot n'ha arribat a perillar la carregada. Just després de l'aleta, el dos ha col·lapsat sense marge de treball. La Colla Vella ha volgut aprofitar el moment per fer un cop de puny sobre la taula. Han bastit el peu del dos de nou amb folre, sense manilles, i l'han atacat a la primera. El castell s'ha alçat dinàmic i no han aconseguit aturar-ne els moviments. Amb l'entrada de l'acotxador la torre s'ha ensorrat i la caiguda els ha obligat a reformular la seva actuació.



Després de valorar la possibilitat d'atacar el dos de vuit sense folre, la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha decidit canviar l'ordre plantejat, buscant el tres de deu amb folre i manilles. El folre ha treballat bé però les manilles no s'han trobat còmodes i això ha sacsejat l'estructura fins que han decidit desmuntar-la.

249x249 La Colla Joves prova sense èxit el 3d9 sense folre a la plaça del Blat / TJERK VAN DER MEULEN La Colla Joves prova sense èxit el 3d9 sense folre a la plaça del Blat / TJERK VAN DER MEULEN

La tercera ronda ha vist dues cares ben diferents; els del carrer d'en Gassó, amb dues aletes a la butxaca, l'han encarat decidits a fer història mentre que els del Portal Nou, amb una ronda menys, han notat la pressió habitual de la plaça del Blat. Si bé les colles encaraven el repte amb sensacions ben diferents, el protagonista era el mateix, el castell inèdit més anhelat, el tres de nou sense folre. La Joves l'ha intentant col·locant-hi cinc persones al forat que deixen els tres baixos del castell. N'han desmuntat el peu en dues ocasions i han fet sonar les gralles a la tercera. Han optat per un ascens pausat però han hagut de desmuntar l'estructura amb el pis de sisens col·locat. Hi han tornat però en el segon intent el tres s'ha tornat a deformar i aquest cop ha fet llenya mentre el desmuntaven. El pis de dosos ha arribat a remuntar l'últim nivell però no s'ha arribat a col·locar a lloc. La Vella no ha volgut perdre l'oportunitat de provar el tres abans del final de la temporada. Ells han optat per fer servir les tres agulles de la forma convencional i per buscar un ritme més àgil. El resultat, però, ha estat similar. Han col·locat el pis de sisens però han fet llenya quan el dos obert ajudava al seu company a situar-se a lloc.



Els rosats han descartat un segon intent i han segellat l'actuació descarregant sense incidències un tres de nou amb folre que no els ha deixat descansar. La ronda de pilars ha vist els espadats de sis pisos de les dues formacions que, després d'una llarga i exigent actuació i de les diverses caigudes, han decidit descartar cap pilar superior.



Colla Joves Xiquets de Valls: 4d9, 2d8 c, id 3d9, i 3d9, P6

Colla Vella dels Xiquets de Valls: 4d9, i 2d9f, id 3d10fm, i 3d9, 3d9f, P6