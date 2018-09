Un nou llibre de divulgació castellera arriba a les biblioteques

260x366 Portada d'El Gran Llibre dels Castells Portada d'El Gran Llibre dels Castells

260x366 Caricatura de Raquel Sans, autora, i Octavi Torné, il·lustrador Caricatura de Raquel Sans, autora, i Octavi Torné, il·lustrador

El món casteller segueix sumant llibres, documentals, pel·lícules..., i cadascun aporta un fet diferencial respecte a l'altre. L'última novetat és 'El gran llibre dels castells', escrit per Raquel Sans i il·lustrat per Octavi Torné, i en el qual, segons la mateixa autora, "hi ha una visió àmplia dels castells, però també aporta un punt fresc més divertit".

El llibre es divideix, essencialment, en quatre apartats: descripció de què són els castells, les colles, quins castells es fan, els elements complementaris dels castells i un diccionari casteller. En cada apartat, a més, es detallen un seguit de dades complementàries, preguntes curioses i fets sorprenents del món casteller.

El llibre neix a proposta de l'editorial Larousse en una col·lecció de llibres didàctics sobre diverses temàtiques adreçats a públic infantil i juvenil. Aquest fet va interessar molt a Raquel Sans, ja que "explica els castells d'una manera diferent de la que ho he fet fins ara". Aquest és el tercer llibre de temàtica castellera que escriu la periodista i membre de la Colla Joves Xiquets de Valls; després de 'Quarts de nou. Tot el que cal saber del món casteller' i ' El llibre més alt dels castells'.

Sobre aquest llibre, alhora, l'autora destaca que té dos nivells de lectura; en referència a un públic entès en el món casteller com en un altre totalment neòfit. De la mateixa manera creu que "et pots adreçar a dos públics molt diferents sense caure en les obvietats i les coses més simples".

El Gran Llibre dels Castells, editat per Larousse, ja es pot trobar en diferents establiments per 18,50€ i la primera presentació es realitzarà el 27 de setembre a l'Antiga Audiència de Tarragona en el marc del Concurs de Castells. Alhora també s'estan tancant altres presentacions a Valls, Barcelona i Vilanova i la Geltrú.